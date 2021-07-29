新北市蘆洲區38歲男子劉性良去年6月間因缺錢花用，持刀闖入郭姓女子轎車副駕駛座，要脅對方開車至偏僻處再搶劫，未料郭女不從，雙方發生口角，劉男企圖控制轎車卻意外暴衝，釀成路人1死1傷。新北地院今日依強盜致人於死罪，判處劉男12年10月徒刑。

判決指，劉性良去年6月19日持鐮刀隨機挑選目標，見郭女獨自在路邊停車，便持刀闖入副駕駛座，用刀抵住郭女，要求她開車到人煙罕至的地方，未料郭女不從奮力與他拉扯，過程中劉性良的鐮刀掉落在副駕駛座上，為了不讓郭女反抗，他便將左腳跨到駕駛座上猛踩油門，雙方互相拉扯方向盤。

轎車一度衝上逆向車道高速行駛，郭女受驚後不敢再抵抗，但劉性良仍繼續失控暴衝，行駛到復興路、信義路交岔路口時，撞擊到騎自行車的陳姓老婦、黃姓路人，後來撞到停等紅燈的轎車後，劉性良才搶走郭女皮包，棄車逃逸。

事故導致陳姓老婦顱內出血，送醫2個月後多重器官衰竭死亡，黃姓路人和郭女全身多處擦挫傷，不過劉男在偵訊間否認犯行，認為是郭女踩油門導致，辯稱自己是為了踩剎車才跨腳到駕駛座，且當時有極力拉手煞車停車，但無法拉起才用雙手扶助方向盤。

新北地院參考相關證詞和行車記錄器認為，事故發生原因是劉男踩油門、操縱方向盤所致，不過逆向行駛時，他曾試圖閃避車輛，難以認定對路人有殺人犯意，或是有殺人直接、不確定故意，且毀損車輛部分也非故意毀損，因此不構成殺人、毀損罪，不過暴衝仍釀成1死1傷悲劇。

法官斥責劉男，曾犯下多起竊盜案不知悔改，又無視交通安全規則，貿然逆向超車，漠視其他用路人生命安全，法治觀念薄弱，且犯後僅承認強盜犯行，致人於死、過失傷害部分全盤否認，又沒與被害人和解，因此判處他12年10月徒刑，全案可上訴。