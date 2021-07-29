全台疫苗荒，政院發言人羅秉成29日表示，地方政府若不照預約系統順序打，再多疫苗也不夠。北市副市長蔡炳坤回應，北市都有照中央指引，從第1類打到第10類，中央撥下來的疫苗也有註明用途，但在目前疫苗有限的情形下，若還開放太多人進來預約，就是會造成困境。

蔡炳坤表示，疫苗的資訊都很公開，但在目前疫苗有限的情形下，若開放太多人進來預約，的確會造成困境，他28日就說過，有多少疫苗就開多少疫苗的預約量，便會很有秩序地施打。

蔡說，中央配發疫苗，地方在接種上，一定按照中央指引從1類打到10類，中央疫苗來時也有註明用途，當然每次打疫苗不會100％打完，會有剩餘量，不過可運用空間也不大，因此可讓各地因地制宜，這在某種程度上，也是彌補中央一些規畫不足的部分，他強調疫苗最終還是打在市民身上，中央與地方合作才是好事。

蔡還說，他也有與政院祕書長李孟諺連絡，表達地方8月4日已無疫苗可勻支，全數需由中央撥下，假如疫苗無法如期撥下，北市只好跟市民道歉、請稍等，這是他不願看到的，只希望能順利將疫苗接種完成。

針對民進黨北市議員梁文傑坦承打過2劑疫苗，卻反對議會為助理造冊打疫苗，蔡說，市長柯文哲很早就說過，議員與助理同樣在民間，會跟市民有很多防疫、會勘上接觸，因此若里鄰長都能打疫苗，有何理由議員跟助理不打？

蔡說，北市非常重視議員及助理，所以曾有2次在中央早會中，他跟北市副市長黃珊珊都各參加一次報告，希望將議員及助理排序來打疫苗，但中央都沒給明確答案，北市最後還正式發文請示，中央則到上網預約系統都已開放到18歲以上，才說用現在的預約系統就好。

蔡說，議會9月中旬就要開議，北市議員及助理相對年輕，雖可上網表達意願，但不一定能順利打到疫苗，因此市府跟議會討論先造冊準備，現在疫苗不足，距離開議還有1個多月，總要在開議前讓議員跟助理打完才有保護力，這樣對議會進行方能順利。