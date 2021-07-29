中央選委會今日公告，指彰化縣第八選區縣議員將進行遞補。（洪宗熠提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議員第8選區國民黨籍縣議員謝彥慧，以廖姓好友當人頭自2015年到2017年，共詐領86萬多元助理費。去年一審遭彰化地院判刑4年半，上訴後二審遭判刑2年、緩刑5年期間交付保護管束，並應支付國庫100萬元及接受法治教育4場次，褫奪公權1年。

彰化縣民進黨籍立委、議員，29日在社群網路廣發中央選舉委員會的公告，彰化縣議會第19屆議員選舉第8選區，因謝彥慧遭判刑定讞、褫奪公權無法尚未復權，因此缺額將由民進黨籍洪騰明，依法遞補。

根據判決書，謝彥慧首度當選、擔任第18屆彰化縣議員期間，將多年好友廖女報為議會公費助理，4年任內由彰化縣議會支付86萬1250元薪資，然而助理費實際上都被謝彥慧挪為服務處與個人開銷。

全案由彰化調查站移送彰檢偵辦起訴，去年4月彰化地院一審審結，依違反《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，判決謝有期徒刑4年6月，褫奪公權2年，上訴後二審台中高分院改判如前述刑度確定。

由於謝彥慧家族在二林區地方深耕多年，服務頗受肯定，外界對於她遭褫奪公權一年，好奇她是否於褫奪公權結束後，將緊接著投入明年底的五合一大選？

謝彥慧表示，尊重並虛心接受司法判決，目前尚無太多想法，會先讓自己沉澱一下，但家族在二林服務超過20年，強調服務不會中斷；儘管遭停職、免職期間，仍然天天勤奮在地方服務。

謝彥慧指出，服務民眾已經成為習慣，鄉親的懇託與冀望她與家人都放在心上，雖然褫奪公權明年就結束，但必須等到緩刑結束後才能投入公職選舉，也就是說最快要到2026年的大選才有機會再次參選。

她也透漏，2022年的選戰即使她無法參選，但家族不會缺席選戰，正在思考、討論將推選家族成員代表參選，人選尚未定案，若有新的消息都會再跟鄉親報告，她也感謝各界對她的關心。