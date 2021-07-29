華梵大學董事長悟觀法師（左）頒授校長聘書給林從一校長。（華梵大學提供）

華梵大學董事長悟觀法師（右）致贈紀念品給卸任校長李天任教授。（華梵大學提供）

黎志文教授（右）捐贈三百萬元基金給華梵大學辦理「國際雕塑藝術營」。（華梵大學提供）

華梵大學今（29日）舉行第14任校長交接典禮，完成校務創新轉型的校長李天任於7月31日任期屆滿退休，由國立成功大學副校長林從一接任華梵第14任校長。

林從一立下治校願景，希望華梵在高教地圖上標誌為「精緻書院型博雅大學」，在學術地圖上定位成「心靈與幸福工程大學」，「當社會大眾尋找『心靈深度寧靜與喜悅的地方』時，第一個想到的就是華梵！」

林從一提出五大策略，包括引進含中研院院士的大師開課講學，提升學校整體聲望；結合佛學研修、佛教藝術、美術與設計、覺之研修，推動「幸福與心靈工程」領域；發展華梵成為藝術地景勝地、禪修村、藝術禪修旅店等「藝術大學村」，以及以高齡長照養生為主軸的「福慧生活園區」，和精緻博雅大學。

在林從一力邀下，中研院副院長黃進興院士與王汎森院士已允諾將籌組院士群，至華梵開辦大師系列講座，為華梵學生講授人文、佛學、佛教藝術等領域知識，未來華梵也將與臺北醫學大學合作，結合長照與醫療，闢建「佛教特色高齡生活村」。

華梵大學表示，第14任校長交接典禮29日上午10時於華梵大學「創辦人曉雲導師紀念館」舉行，受疫情二級警戒影響，現場觀禮人數控制在49人以內，包括臺北醫學大學、實踐大學、大同大學、國立成功大學、國立臺南藝術大學、實踐大學等校的董事長或正副校長，以及國立政治大學、國立清華大學、龍華科技大學、佛光大學等校的教授與各界賢達人士都前來祝賀。

林從一致詞時，首先肯定李天任校長對學校精準定位、系所經實整編，以及招生彈性化、學費無慮化、課程模組化的貢獻，讓華梵在面對少子女化衝擊時，站在一個有利的位置，他接任後會持續深化推動。卸任校長李天任教授則稱許林從一校長具有國家型領導計畫主持經驗，並歷任多所學校要職，又是大學社會責任專家，相信在他的領航下，華梵前途一定更加光明。

林從一說，華梵是學生人數1100到1400人的小校，必須講求特色、精緻與深度，努力激發學生學習動機，為學生量身定做學習歷程，在智慧與慈悲共構的環境中落實環境教育、生活教育與實作教育，以及畢業即就業。這些正是大校無法做到的優勢，也是華梵教育的關鍵環節。

對於林從一校長提出的辦學策略，董事長悟觀法師指出，董事會將全力支持，目前已募到一千萬元大師講座經費，以及七千五百萬元籌建「藝術禪修大學村」，希望林從一校長能加快腳步推動。

擔任致詞貴賓的臺北醫學大學張文昌董事長也表示，林從一校長是北醫大人文社會學院創院院長，三年任內為北醫大打下堅實的人文社會基礎，北醫大對林從一校長提出的兩校合作計畫絕對全力支持。

參加交接典禮的華梵大學董事、前教育部陳德華政務次長致詞時，亦肯定林從一校長是少數具有高教宏觀視野與體察高教困境的人文學者，期待華梵在林校長帶領下，能夠實踐精緻小型大學的理想。

交接典禮之後緊接著舉行「黎志文教授捐贈華梵國際雕刻藝術營基金儀式」，在李天任校長牽線下，華梵大學駐校藝術家黎志文教授將25件大型石雕作品典藏在華梵校園，自己再捐出300萬元供華梵舉辦國際雕刻藝術營。對於黎志文教授的義舉，李天任與林從一校長皆表達感謝。