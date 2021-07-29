南投縣國、高中教職員，還沒有施打疫苗，縣長林明溱29日表示，他曾經想要聯合縣議會向中央抗議；而在縣府行文中央後，確定國、高中老師，在開學前2周一定會成疫苗施打，讓老師全心推動教育工作，學生和家長也能夠安心。

林明溱在南投市平和國小，主持國中、小校長聯合交接時表示，開學在即，國、高中老師和職員，都還沒有打疫苗，在學校上課很不妥當，由於疫苗不足，南投縣無法統籌國、高中及補教業教職員工等人員的疫苗，因此，縣府多次建請中央盡快配發專案疫苗；教育處針對全縣老師造冊，並將名單報到教育部，教育部收到縣府公文後已正式回覆，開學前2周，學校老師一定會完成疫苗接種。

縣府衛生局表示，國、高中教職員工施打疫苗，依據中央流行疫情指揮中心及教育部的政策規定，屬第七類人員，已完成造冊專案處理，8月4日會配撥疫苗至各縣市，只要疫苗到位，南投縣會立即公告施打。

今年，南投縣國中、小學校長調動，包括4位國中校長，國小校長調任26人、2位新任，任期從今年8月1日起至2025年7月31日止；聯合交接典禮由林明溱主持，縣府主計處長陳美秀擔任監交人，縣議員張嘉哲、賴燕雪到場觀禮。

林明溱期許到任新職的校長，到新的環境工作，一定要跟地方人士建立良好的關係，而且，校長是領航者，要帶領學校師生，辦好教育工作，讓學生有更好的學習環境；學校如果需要建設經費，需要縣政府的幫忙，可以儘管提出來，縣府會全力協助。