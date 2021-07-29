在東奧比賽等成績的時，唐嘉鴻露出自信的燦笑，用手在頭上比了一個大愛心，俏皮行為，擄獲不少粉絲的心，這次返台入境時，也被採訪媒體要求再次還原大愛心。（陳麒全攝）

東奧體操代表團29日下午搭機返國，教練鄭焜杰（左二起）、選手蕭佑然、唐嘉鴻、教練翁士航，以及網球教詹元良在登機門前與接機人員合影。（陳麒全攝）

東奧體操代表團29日下午搭機返國，教練鄭焜杰（左起）、選手蕭佑然、唐嘉鴻、教練翁士航在接機看板前合影。（陳麒全攝）

東奧體操代表團29日下午搭機返國，選手蕭佑然（左）、唐嘉鴻（右）比小愛心合影。（陳麒全攝）

除了體操代表團外，詹詠然、詹皓晴姊妹的父親網球教練詹元良，也搭乘同一架班機返回台灣，但一路不發一語，低調入境，連體育署發布的返台名單中，也低調的將他的資料隱藏。（陳麒全攝）

除了體操代表團外，詹詠然、詹皓晴姊妹的父親網球教練詹元良，也搭乘同一架班機返回台灣，但一路不發一語，低調入境，連體育署發布的返台名單中，也低調的將他的資料隱藏。（陳麒全攝）

除了體操代表團外，詹詠然、詹皓晴姊妹的父親網球教練詹元良，也搭乘同一架班機返回台灣，但一路不發一語，低調入境，連體育署發布的返台名單中，也低調的將他的資料隱藏。（陳麒全攝）

台灣東奧體操代表團一行4人29日下午搭機返國，台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻，在東京奧運體操全能決賽拿下第7名，是目前台灣體操全能奧運的最佳成績，在東奧比賽等成績的時，唐嘉鴻露出自信的燦笑，用手在頭上比了一個大愛心，俏皮行為，擄獲不少粉絲的心，這次返台入境時，也被採訪媒體要求再次還原大愛心。

台灣東奧體操代表團29日下午搭乘日本航空班機從東京返台，入境時由專人引導通過專屬檢疫、通關作業櫃台。沿途許多檢疫及海關人員特別拿著平板電腦秀出歡迎回台字樣，還有機場工作人員揮手高喊「辛苦你們了」。

唐嘉鴻表示，首次踏上奧運舞台，在資格賽時稍感緊張，等到決賽時，老師給予很多鼓勵及心理調適，讓他在全能決賽的舞台上非常享受，他也希望透過展演讓世界看到，「台灣也有這樣的全能選手」，未來不只是單槓，也會在全能方面跟著老師一起努力，希望在全能競賽上也有一席之地。

對於單槓項目的失利，唐嘉鴻坦言，當下心情非常低落，但老師即時給予鼓勵「在全能比賽上好好展演」，晚上甚至偷偷開放讓唐嘉鴻多吃一些東西，後續再恢復維持體重的飲食，因此在調適到全能決賽時，心情、生理跟體能狀態都非常好，感謝老師的訓練節奏跟完整的生活調控。

在全能決賽時，除了單槓表現優異，在大部分的項目，他與老師都很滿意，唐嘉鴻說「這樣子的表現是發揮到我平常的水準，也不是超乎我原來的表現，就是達到一個非常穩定的狀態」，拿出平常該展演的水準完整發揮，這是他跟老師都感到開心的地方。

唐嘉鴻的教練翁士航表示，一直以來「大部分的人都是看見所以才會相信，我們一直以來都是，相信所以我們看見了」。雖然單槓項目上的表現，未達到設定的目標，但在全能比賽上，扳回了該有的面子，最後在世界奧運舞台拿到第7名，希望唐嘉鴻的故事可以帶給國人信心，對台灣更加支持鼓勵。

翁士航笑著說，唐嘉鴻現在不只是「亞洲貓王」，而是「世界貓王」，他已經踏上國際舞台，在國際的水準上展演動作，未來希望能從單項的水準方面，慢慢地再提升，也感謝教育部體育署以及中華奧會的後援，讓選手們能無後顧之憂的繼續往前。

除了體操代表團外，詹詠然、詹皓晴姊妹的父親網球教練詹元良，也搭乘同一架班機返回台灣，但一路不發一語，低調入境，連體育署發布的返台名單中，也低調的將他的資料隱藏。