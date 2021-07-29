不少主管常用「爛草莓」來形容剛進職場的新鮮人，但公平嗎？就有網友在論壇發文求助，剛到新公司第5天，每天被主管罵到臭頭，還被不肖的發出「切～」聲音，讓人很受傷。坦言自己每天上班壓力好大，簡直是精神折磨，連筆記方式也要按照主管方式抄寫，不然就會被罵，桌面擺放位置也要按照規定，背不起密碼看一下筆記也被罵。其實早在面試時就有這個感覺，也是用瞧不起人的態度，再這樣下去，不知道自己會不會得憂鬱症？還是抗壓性太差了呢？

此文一出引起網友熱議紛紛獻策，「這種會錄取你是因為主管情緒管理不佳， 導致部門流動率大，所以用人標準就是放很低，不怕你來但是也不怕你走」、「我覺得你應該要快逃，想必很多人進去後也是被主管氣走的，然後主管就會覺得年輕人唸兩句就不行，對於之後來應徵或補缺的人一定不會有好態度」、「有些人真的情緒管理很差沒什麼同理心，自己是老鳥就認為別人應該也要快上手」、「其實面試如果有這種瞧不起的感覺就不要去了」、「面試時態度就不怎麼樣的主管 進去之後絕對比你想的更爛」！

1111人力銀行發言人黃若薇表示，首先要給新鮮人一個觀念，職場是提出貢獻的地方，不是學習的場域，所以主管或老闆自然會期待「即戰力」的同仁跟上團隊腳步，口氣嚴厲是難免的；但要提醒的是，有些職場老鳥習慣先給新人下馬威挫銳氣，藉此展現自己的存在價值。這時候，你就要設想自問，待在這間公司1年內，可以學習到多少有用的職場技能，再決定是否要撐下去。

根據1111人力銀行統計，企業最認可新鮮人的職場優勢，包括學習力強(31.3%)、配合度高(22.4%)、態度積極(21.2%)、容易吸收新知(17.6%)及體力好(17.1%)。反觀抗壓性低(45.7%)、缺乏穩定性(42.1%)、挑工作(19.6%)、配合度差(15.6%)以及過於理想/不切實際(13.2%)也都是新鮮人常見通病。黃若薇建議新鮮人求職前，先上1111人力銀行的面試經驗暨工作甘苦談，裡面有許多豐碩戰果的前輩將職場心法，分享給還在職涯路上碰撞的你，有助避開不必要的冤枉路，也可參考1111轉職專區直接以職位、福利、地區、產業做搜尋，一個按鍵就能輕鬆轉職。