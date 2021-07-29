自稱「流氓藥師」，因拍攝點出實名制口罩亂象，獲衛福部長陳時中頒發感謝狀的藥師劉信和，28日傳出持有毒品、模擬槍，遭檢警查扣、法辦，劉29日透過臉書回應，表示自己從未持有槍枝或毒品，「我做事這麼高調，講話這麼容易擋到別人財路，發文又會惹到特定某些人不高興，知道我隨時都會有被弄被銃康的可能…」

據指出，花蓮檢警日前追查1起槍枝案件，循線查知劉信和疑為槍枝提供來源，28日發動搜索，前往劉文山區的住家，以及萬華開業的藥局，循線查扣毒品及模擬槍械，全案正深入查辦中。

劉信和自稱流氓藥師，在萬華開有藥局，經常針對時事做各種影片點評，有不少支持者，日前他拍攝疫情爆發後，實名制口罩被民眾爭搶的亂象，引發不少關注，針對遭到查辦，他在29日下午貼文回應。

劉強調，他在台灣從來沒有使用過任何毒品，也沒有持有過任何違法的槍枝，表示他有徒弟是原住民，放假他常前往花蓮找徒弟玩，但他徒弟因為販賣獵槍給人所以被羈押，「我跟他的對話紀錄裡面也一直提到槍，所以我早知道無論如何，警方一定會需要來找我一趟…」

劉強調自己清白，「不管家裡店裡車上還是任何地方，都沒有違反槍砲彈藥管制條例的違禁品，所以當天好整以暇大大方方給警方搜索」

「至於大麻，搜索當下刑警問我這是什麼，『我怎麼知道？拿回去驗啊』，那包東西初步驗了認為是大麻。」劉說他當時有切結，驗尿如果有陽性反應就認罪的筆錄，他還主動提出自己頭髮這麼長，願意提供頭髮去做化驗，「我從來沒有在台灣使用過任何毒品」。

劉另外表示，自己做事這麼高調，講話這麼容易擋到別人財路，發文又會惹到特定某些人不高興，知道他隨時都會有被弄被「銃康」（設計）的可能，最後表示驗尿結果出來他會公布，並向擔心他的家人跟朋友道歉。

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