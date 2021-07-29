今年指考英文科考了壓力抒發、小行星及美國胡佛水壩等議題，題目多元，作文題則是要考生對大學英語授課表示意見。補教老師認為，今年英文科是5年來最簡單，5標均會較去年提高2分；高中老師則表示，英文科以作文來分勝負。

補教老師洪振維表示，今年英文科題目是5年來最簡單，以第一大題詞彙題來說，Level 5及Level 6的單字不到一半，跟去年的8成沒得比，學生做起來應該很容易。他預估今年英文科頂標84分、前標77分，均較去年提高2分。

全國高級中等學校教育工會解析指出，今年英文科的字彙的部分難易適中，題意明確，題幹提示多，考生應該不難作答，也有時事相關字彙，如infectious（高傳染性的）。

克漏字部分，全中教說，沒有較難的文法題，題目中偏易，但還是有所謂的轉折語題型。第一篇的主題為壓力，貼近現代生活；第二篇題目為天文學的流星與隕石的詞彙區別，可能對於自然組的學生較有優勢，但也符合指考題目較容易出現科普題、學術傾向的閱讀內容。

全中教指出，文意選填的部分中偏難，以廣東化是不是方言來命題，對學生來說屬於比較陌生的領域，需要多花時間理解、思考。選項有12個，學生必須去除2個，對於中下程度的考生來說，作答起來相對困難。

篇章結構的部分，為藝術家妮基桑法勒相關的內容，涉及藝術相關的詞彙，試題難易適中，文章取材有趣，如部分內容提及塔羅牌。

今年指考英文作文要考生表達對學鼓勵老師英文授課的看法，金門高中老師李世福說，這個題目有挑戰性，一般學生在其學習過程中，並無接觸類似的經歷，而使得有相關經歷的學生（例如讀過雙語學校、出國交換等）比較好發揮，相對而言，對於沒有類似經歷的學生來說，很難憑個人想像力寫出較好的論點。

李世福認為，作文得分關鍵是一部分來自於陳述的理由，但題目已定出正向的立場(「趨勢」)，較難寫出反對的論點。若學生持反對見解，可能需要有較多完整的論述。作文想拿高分，考生必須對於其未來英語能力規劃有想法。

至於翻譯題目的部分，李世福認為符合時事，內容友善，其中與全球暖化相關的議題所需詞彙，皆是老師上課一定會提到的內容，句型也相對平易近人。