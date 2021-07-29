嚴正嵐居家健身壯到被經紀人勸阻。（海蝶音樂提供）

嚴正嵐戲約不斷仍百忙中孵出兩2首新歌，分別是主演劇集《我的老闆是隻貓》的片頭曲〈都怪那一眼〉、插曲〈Hello〉，她一手包辦詞曲、演唱並手繪封面，〈Hello〉更是她為已逝父親創作的歌，「因為爸爸一直很希望我寫一首台語歌，但他沒有辦法再聽到，讓我有些感傷」，預計10月推出第二張創作專輯。

〈Hello〉是她在去年某個夏夜，彈著吉他、唱出「Hello hello 你會聽到嗎」的創作，對於那天流暢地把整首歌唱完寫好了，事後想起都覺得不可思議，彷彿天上的父親聽到了，來助她一臂之力。嚴正嵐說：「唱〈Hello〉我沒有哭，只是很認真地對待，視角不再是只有自己和父親，更多是希望可以讓和我同樣感到思念的大家有份陪伴及溫暖」。她相信巨大的想念也能成為一份祝福，想念時就用歌聲祝福，感謝曾經擁有的美好。

三級警戒2個月來嚴正嵐幾乎足不出戶，唯獨充當保姆陪哥哥和媽媽打疫苗時才出門，「他們目前反應就是身體痠痛，很疲勞，我自己有預約但還沒有排到」。回想宅在家的日子，其實她之前拍攝戲劇《愛的混混》時，就曾幻想放一個理所當然的長假，「沒想到一殺青疫情就變嚴重，一開始是真的很恐慌、很擔心，但後來有漸漸在這樣的非常日子中找到一份自在，還有點太自在，我想我是很適合居家上班的類型」。

防疫期間，嚴正嵐充分安排時間，煮自己想吃的、下午3點就運動，每次至少健身半小時，「壯到被經紀人和化妝師勸阻了，肌肉應該是最沒有想到的進步」；對於每一天自律地把該做的事都做完，想說話時還可以和朋友連線視訊，已讓她感覺非常幸福：「之前的生活對我來說比較像是在釋放，一直沒有時間可以好好回到自身，好好充電，我很感謝在這樣的非常時期，有那麼多前線的工作人員讓我們可以安心宅在家。」