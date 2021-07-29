今年大學招生旺季，碰上新冠肺炎疫情，不僅入校宣導活動全部取消，學生在家上課完全接觸不到，華夏科技大學開起網路直播線上招生，並提出優渥的獎助優惠。華夏科技大學商管學院院長高哲翰觀察，除少子化外，今年疫情影響許多家庭經濟，學生選擇讀軍校或直接就業人數增加，連帶影響招生率。

華夏科技大學校長陳錫圭指出，以往招生都是靠進入高職端學校宣傳或是辦實體活動讓學生到校參訪，今年受疫情影響統統取消，學生在家遠端教學完全接觸不到，少子化加上疫情讓招生雪上加霜，為了因應年輕人習性，5月底起要求所有系所開設線上教學與招生直播，內容包含介紹學校特色、升學管道及提供獎助學金等內容，利用社群行銷互動，不到兩天有1000多人觀看，網路觸及率不錯。

華夏科技大學每年招生提出巨額獎助學金，以往提供宜花東學生4年優惠住宿費，今年不限區域提供更優惠住宿費優惠，提升就讀誘因招好學生。

華夏科技大學董事長孟繼洛指出，今年疫情影響，許多家庭經濟，尤其偏鄉弱勢家庭學生本來有意升學可能轉為賺錢優先，不只私立大學憂心忡忡，國立大學招生率預期也將受到影響。

有關日間學士班獨立招生，華夏科技大學指出，考生僅需提供自傳以及成績單，且成績單除可採用統測、學測、指考成績外，亦能以高中職歷年成績申請獨立招生，強調讓高職生不受統測限制，能依自己興趣就讀科系，招生成效顯著

此外，因應疫情期間，校方為避免考生跨區移動以及群聚風險，校方以預錄的方式提供「線上說明會」為考生及家長解說學院系特色，並定期舉辦「學系線上說明會」由系主任在線上與考生和家長親自互動，以更深入了解學系特色。