運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬龍、豬、兔、虎、牛、雞，或是生日在農曆一月、二月、三月、八月、十月、十二月的人，天生就自帶好命，無論是財運、事業運、愛情運都很旺，一生光環加身，過著幸福的日子。

▍第六名：生肖龍或農曆三月生

生肖龍或出生於農曆三月者，一出生就是個小福星，能夠為家中帶來極好的運氣，父母可以接收到福澤，加薪、升職近在眼前，家運越來越順遂。農曆三月出生者，通常都聰慧靈敏、學習反應力都很強，屬於舉一反三的類型，出社會後能有一番作為，一生好運樂開懷。尤其是1976年、1988年的生肖龍，一生福澤滿溢。

▍第五名：生肖豬或農曆十月生

生肖豬或出生在農曆十月的人，天生骨子裡有不怕苦、不怕輸的氣度，不會隨便否定他人，自帶雍容華貴的氣質。也因為以善度人的原則，累積不少福報，加上勇往直前的個性，遇到困難也不畏懼，能順利逢凶化吉、平安度過不少難關。婚姻方面，也能夠遇到好對象，彼此互相扶持到老，攜手邁向幸福人生。尤其是1983、1995年的生肖豬，一生雍容華貴。

▍第四名：生肖兔或農曆二月生

生肖兔或出生在農曆二月者，性格溫和，也許年輕時會比較辛苦，需要為了工作奔波，但事業上可說是一路順遂，總能如期達標，沒有小人扯後腿，遇到問題也會很快解決，中年過後迎來財運大開，讓你在本職外，還有餘裕創業或投資，後半生可說是完全不用煩惱。尤其是1987年、1999年的生肖兔，一生平步青雲。

▍第三名：生肖虎或農曆一月生

生肖虎或出生在農曆一月者，天生命中帶財、官運極佳，在事業上很容易升遷，年紀輕輕便能位居高位，加上財運亨通，很有賺錢頭腦，不管是事業、創業、兼職、投資，幾乎都能賺進滿滿錢財。有這樣令人眼紅的好財運及好官運，往往很早就能獲得成功，順利享福。尤其是1986年、1998年的生肖虎，一生富貴帶財。

▍第二名：生肖牛或農曆十二月生

生肖牛或出生於農曆十二月者，天生精明幹練，在學業、工作、愛情、理財上有過人之處，且第六感極強，只要出手，幾乎都能有驚喜的收穫。到了中晚年更有財星入命，若能活用這波財運，將能順利迎來名利雙收的日子，甚至振興整個家族，後半生自然大富大貴。尤其是1973年、1997年的生肖牛，一生富足無虞。

▍第一名：生肖雞或農曆八月生

生肖雞或出生在農曆八月的人，天生就鴻福順行，從小長輩緣就很好，時不時就能得到零用錢。長大後則是貴人運旺盛，不管是在事業、投資、愛情，都會得到貴人牽線幫忙，甚至另一半就是自己的命中貴人。有了鴻福好運，還有源源不絕的貴人運，加上自身的努力勤奮，一生都能富貴幸福。尤其是1969年、1993年的生肖雞，一生鴻福齊天。