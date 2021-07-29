國內新冠肺炎疫情擴大，加上2個多月的三級警戒，嚴重衝擊商業服務業，也造成申請商業服務業紓困的案件驟增，在7月上旬的高峰後，預計8月上旬再有一波，因此有民眾憂心原先編列的430億元預算是否夠用。根據媒體相關報導指出，行政院長蘇貞昌已拍板「如期持續供申請到8月底止」。

身為台北市疫情重災區的萬華區，商業及服務業災情也最嚴重。對此，台北市政府日前也提出「萬華區商業服務業類型業者紓困加碼措施」，在經濟部中央補貼下，再給予1成補助，不足2萬元給予2萬補助。5、6月新登記的餐飲服務業等，北市府也透過稅籍登記完成造冊，可以申請加碼紓困金1萬元，希望可以協助業者度過疫情。

相關統計數據指出，6月份餐飲業及零售業營業額創下最大減幅，餐飲業衰退達39.9%、零售業減少13.3%。經濟部「紓困4.0」商業服務業預算共編列430億元，在7月上旬申請量暴增為每日近萬件，目前已有20萬件申請、18萬件通過，本周將撥出近200億元。經濟部估計持續到8月底，會需再加碼10到20億元。

針對今年疫情衝擊不少產業與企業，1111人力銀行發言人黃若薇表示，國內疫情漸漸趨緩，在全國民眾持續堅守抗疫防疫下，相信情況會愈來愈明朗。因此受到疫情影響求職與工作的朋友不要灰心，1111人力銀行網站、找工作APP、兼差打工專區或家教網等，皆有許多職缺供搜尋與投遞履歷，希望大家一起為了自己的職涯發展主動出擊，迎接更好的明天。