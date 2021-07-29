昨晚在男子體操個人全能鞍馬項目落馬的李智凱，當時受傷畫面讓全台民眾的心糾結在一起，所幸今天傳出消息，李智凱傷勢沒有大礙，而且已能正常練習，看起來仍有希望在8月1日鞍馬決賽爭金奪銀。

李智凱最擅長的就是鞍馬，尤其是他拿手的湯瑪斯迴旋更是無人能敵，動作難度係數已經突破至6，同時也被視為本屆東奧鞍馬奪金最大熱門選手。

李智凱在24日的個人資格賽鞍馬項目選擇難度6.4的動作，實施分獲得8.866分，總分15.266分在所有參賽選手中名列第1，就連日本橋本大輝、大陸肖若騰、孫煒以及俄羅斯選手都無法望其項背。

昨晚李智凱在與教練討論後決定參加全能賽，然而鞍馬項目卻排在李智凱與唐嘉鴻組別最後一項，或許是受到體力下滑，李智凱在拿手的鞍馬項目2度落馬，而且右手肘還擦傷，一度讓代表團繃緊神經。

幸好在代表團的醫療團隊緊急治療下並無大礙，李智凱也在個人臉書直言只是破皮，而且還堅持會參加8月1日鞍馬決賽。

今天下午中華體操協會秘書長李振興表示，李智凱，在經過練習後手部看起來沒事，比賽不成問題。