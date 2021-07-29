徐旭東頒給林芳郁特別顧問聘書。（亞東醫院提供）

心臟外科名醫林芳郁擔任亞東醫院院長6年，今（29）日交棒給同為心臟外科專家的副院長邱冠明，交接典禮由衛福部次長石崇良、遠東集團董事長徐旭東及院內多名高階主管共同見證。林芳郁卸任後轉任董事長特別顧問，今天也由徐旭東頒發聘書。

石崇良致詞時表示，雖然交接典禮受到疫情影響，並未對外公布，但為了感謝亞東醫院在本土疫情期間擔負社會重要角色，以及對疫情控制的大力協助，即使需要參與每日疫情記者會前的討論，今天仍決定特別向部長請假，懷著感恩的心一同和亞東同仁見證重要時刻。

徐旭東致詞時說，40年前板橋地區人口眾多，但卻沒有一家大醫院，因此創辦人徐有庠先生便興起了創立醫院的念頭。在這40年間，感謝歷任優秀院長的領導，讓亞東醫院不只通過醫學中心認證，也榮獲國家品質獎，逐步成長茁壯。

林芳郁曾任衛生署長、台大醫院與台北榮總院長，他勉勵亞東醫院同仁，在新任院長的領導下，持續讓亞東醫院成為民眾首選的醫學中心。

邱冠明擔任亞東醫院醫療副院長近10年，他印信後說，面對國際疫情嚴峻，即使曾經爆發院內感染風波，亞東全體同仁仍同心勇於承擔，無論是重症收治、承接集檢旅館，至疫苗施打與社區篩檢，都有非常亮眼的成果，並且得到雙北首長的肯定，也期許亞東醫院持續在同仁一同協作的努力下，持續成為令人刮目相看的醫療院所。

邱冠明也感謝心臟外科前輩朱樹勳與林芳郁從過去到現在的提攜與栽培，過程中如同像「蹲牛棚」一般，不僅在醫學專業上鑽研與精進，更是開啟了對管理的概念與認知。