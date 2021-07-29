疫情影響民生，桃園市長鄭文燦表示，娛樂稅減徵，恢復營業後也減免3成到9月底，若是疫情影響沒使用汽機車，也可以辦理停駛減徵使用牌照稅。至於房屋若是公告停業場所，也能減徵。

鄭文燦表示，若是公告暫停營業場所房屋稅主動核減，從3％減為2％，且免申請。若是自主停業、禁止內用，或是縮減營業面積可申請3％減為2％。申請期間，2級警戒期間為9月8日前，2級警戒後則是使用情況變更日開始30天內申請。民眾可以申請方式線上申請，搜尋桃園肺炎疫情稅捐專區即可。

至於娛樂稅則是公告停業期間，主動減徵。業者查定稅額免申請。主動核減則是宣布可恢復營業後，主動減徵娛樂業者查定稅額3成至9月30日。鄭文燦說，因為復業仍有恢復期，所以減少3成。

至於汽機車，若受到疫情影響沒有使用。可向監理站辦理停駛，依通報資料按日主動停徵使用牌照稅。至於身障證明汽機車，若是身障證明5月14日到10月31日到期者，主動免稅到年底。