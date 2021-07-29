根據公費疫苗預約平台最新統計，截至今(29)日中午12:00還有382萬5287人在苦等莫德納疫苗，約佔整體登記人數的39.13%，但醫師蘇偉碩在臉書透露政府不會告訴你的資訊，指出今年可能有235萬人都白等了！

衛福部長陳時中今天坦言，由於莫德納疫苗本身的量就比較少，但登記的人眾多，因此能夠打到的機會相對比較小，不過根據公費疫苗預約平台統計，目前仍有382萬人只登記莫德納，估計若不是第一劑已施打莫德納的民眾恐怕還有得等。

連兩天零死亡！ 3縣市疫苗打不到惹民怨 陳時中最新說明｜2021.07.29

醫師蘇偉碩今天在臉書指出，政府採購了505萬劑莫德納疫苗，美國送了250萬劑，加上第四季追加的100萬劑，假設今年全部到貨，總共是855萬劑，但在目前不能混打的前提下，855萬劑就只能供427.5萬人接種，扣掉目前已施打莫德納約280萬人，今年只剩147萬人可打到莫德納，但目前線上預約只選莫德納的還有382萬人，382萬減掉147萬，也就是說今年可能有235萬人白等了。

蘇偉碩質疑「預約是預約心酸的喔？」並直指政府不告訴你清楚資訊，就是要掩蓋疫苗不足沒得選擇的無能處境。有網友無奈回應，等不到莫德納所以被迫打AZ，「再不改選可能變白老鼠啊！所以整個預約選擇只是選心酸的，吃不到您能耐他何？」