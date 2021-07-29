今（29）日是大學指考第2天考試，考科為數乙、國文、英文、數甲。大考中心提醒，考生進試場應關閉鐘錶的鬧鈴，並將統一放在臨時置物區的手機完全關機。

大考中心提醒，考生進試場就座前，應確認已關閉鐘錶的鬧鈴，取下穿戴式裝置（如智慧型眼鏡、智慧型手錶、智慧型手環、耳機等），並將放在臨時置物區的手機完全關機（含關閉電源、鬧鈴、震動、提示音等所有功能），考試鈴響後，如發現手機未完全關機，將視同違規。

為加強防疫，大考中心也將每間試場考生降至20人，確保考生間距達1.5公尺以上，各分區每天考完清潔消毒，不開放集體報名單位設考生服務隊，也不開放親友陪考；僅身心障礙、重大傷病及突發傷病考生可申請1名親友陪考。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，考過指考這一關，就要面臨選校選系的難題，1111與各大學合作設置的TUN大學網，完整呈現校方在教學上的特色與科系走向，企業以及高中學生都可從這裡一窺各校教學與特色，1111人力銀行搭起學校與企業雙向橋梁，為雙方打造優良人才與職場。另外，有鑒於同學們暑期工讀多，為確保避免遇上求職詐騙與打工陷阱，建議找工作還是透過1111人力銀行網站、1111找工作APP，或是1111「兼差打工」特色專區喔。