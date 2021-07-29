過去有一部好萊塢電影「好友萬萬睡」，由「賈斯丁」及「蜜拉庫尼絲」主演，他們怎麼睡是一回事（請自己去看），重點在女主角「蜜拉庫妮絲」的工作，正是在獵頭公司（headhunter）上班，俗稱「獵人頭」（獵到這麼帥的男主角還真是不簡單，電影嘛，看看就好），對於多數人來說，是一個神秘的機構，簡單說就是一種仲介。

在過去找人才，很多人靠的是親友介紹，不然就是靠人力銀行配對媒合，如今很多企業、公司行號，要尋找一些主管職或是市場上相對稀有人才，寧可多花「手續費」，請獵頭公司幫忙協尋，這一行不好做，不是有人就可以，人才好不好用，關係到獵人頭的服務品質和收入。不同於人力銀行大多為求職者投遞履歷，獵頭則為「主動把職缺送上門來配對」（不過目前各大人力銀行也都有獵頭單位，所以也會有一個人同時收到兩家以上的獵頭公司邀請同一份工作的情況。）

首先很多人會問，我工作那麼久，怎麼沒有人來獵我，抱歉，你可能不是就業市場上相對稀有的人才，也或許是你的專業工作技能，在市場上不是那麼熱門，畢竟，要讓獵頭公司看上，幫忙媒合高薪或高職位的工作，幾乎可以說是在產業界「頂港有名聲，下港尚出名」的專業人士，如果你真的很想被獵，要透過甚麼管道，才能認識這些獵頭，讓他們發現你的存在呢？

首先，獵頭找人的方式有幾種：第一、從網路平台（Linkedln）專業人士社群，來挖掘目標產業的人才。現在可是網路時代，比起過去口耳相傳、口碑傳播，現在網路傳播的速度可是快的驚人，「凡走過必留下痕跡」，你做過的事、說過的話，在網路上都有跡可循，當然你的工作表現、和同事或同業的互動、個性和做人處事的態度，或許在上頭也可以略知一二。

第二、獵頭本身都有累積龐大的人才資料庫，或是和各大人力銀行合作，全天下早就超過360行，headhunter本身不可能不出門就知天下人，也不可能對各行各業熟門熟路，總是需要系統化的資料來輔佐，這時除了公司本身的資料庫，人力銀行更是重要，因為現代人就算不找工作，也幾乎會把自己豐富的學經歷放在人力銀行資料庫，以備不時之需。

第三、有些企業目標明確，會主動出擊，會直接指名要其它競業的高階人才，說白了就是挖角嘛，ㄟ，你會問既然目標明確，為何不自己挖，正所謂「有人就有江湖」，同業之間的風風雨雨已經夠多，透過第三方去挖角，可以免去人情道義上的麻煩，同業間，老闆或高階主管多少有認識甚至有交情，情面還是得顧一下，不然你挖我、我挖你，冤冤相報何時了啊（這種事很常發生）。

第四、人才目標擺在那，你卻不一定認識，這往往讓很多獵人頭傷腦筋（佣金可不是那麼好拿的，要是人好找，幹嘛請獵人頭啊），這時候也許可以透過人脈層層轉介。這就不得不提到很多人熟知的六度分隔理論，也就是你和陌生人之間，平均只要透過六個人，就可以和目標對象取得聯繫，不要懷疑，如果你看到臉書上的正妹或帥哥，想要認識他，只要他（她）是你朋友的朋友，就有機會，不是嗎。

好啦，知道以上獵頭找人的方法之後，「如何讓獵頭主動找上門？」，執行的方法就很明確了！當然就是要讓獵人頭認識你。首先在各大網路平台上（Linkedln、Facebook、instagram等等），個人頁面等同於自己的履歷表或廣告宣傳（現在知道社群的重要性了吧！）。照片不用說，一定是專業且活力朝氣的氛圍，背景不要太花、光線充足、飽和度和色溫適中，如果有過度修圖或放一些可愛貼圖在照片上，會給獵頭不可靠或隨便的印象（用照片騙人，一見面就見光死，可不是件好事）。

另外，寫一些閒聊或沒營養的抱怨文，會讓專業獵頭卻步，覺得這樣的人可能很愛「搞事」，換句話說，如果想塑造個人專業形象，發文請「言之有物」，特別是別亂發「政治垃圾文」，太過突出的個人政治立場或想法，在專業獵人頭或企業的眼中，不加分還可能減分。

當然這樣做可能未必會獲得獵頭公司的青睞，如果你很積極，那就試著主動去加入一些獵頭公司的顧問當好友，就算短時間沒合適的機會，也可以幫對方介紹人選，透過這樣的「有來有往」，未來有合適的職缺出現，這些「獵頭網友」也會第一個想到你，能夠藉此獨占先機、搶先卡位。

除了社群平台，你在人力銀行的履歷自傳也很重要，茫茫人海，獵人頭顧問要怎麼撈到適合的人才，人力銀行是最好的途徑之一，所以平常要定期更新自己的人力銀行履歷，如果有得獎或升職，或是KPI超標等等，這些都得寫進去，寫的方式也很重要，清晰明瞭外，愈是卓越的貢獻愈要往前擺，以快速吸引獵頭目標，免得馬上被「下一頁」。

當然，在公司的表現也很重要，常常聽人說：「做口碑的」，不是沒有道理，尋找人才在同一個產業的同溫層當中尋找，速度可以說是相當快，但是要被獵人頭相中，能力和為人處事都要有不錯的表現，缺一不可，所以就算實力堅強，若經常與人樹敵也很可能失去很多好的工作機會，除非你很TOP，讓獵人頭或未來的新東家覺得非你不可。

這邊要強調，職場上多少還是有地板和天花板，（千萬不要跟我說還有隔板，不然我要翻白眼了），我是指無形、不成文的限制，就算你再優秀、再突出，獵頭們可能還是不會看上你。在獵頭市場，年紀在35左右的中高階管理職，最炙手可熱，已經有大概2到3間公司以上的管理經歷，會比在一家公司待了10年以上，只升遷了一次，更加吸引獵頭的關注。而學歷的重視程度方面，則和經歷成反比，職位愈高，學歷的影響則愈小，另外待過的公司規模愈大，則會愈幫我們的形象加分。

看完以上的介紹就該了解，平日廣結善緣，十分重要，有機會就多交些朋友，擴充自己的人脈，不論在虛擬社群或實體社會，但是千萬記住，先創造自己的「被利用價值」，才有機會成就「有效社交」，否則就算是天天去跑一些社團，別人也看不上，擺明就是在浪費自己的時間。所以實力和資歷沒到一定的程度前，建議邊充實自己邊拓展人脈圈，因為「說得上話」跟「被看得上」，往往中間還有很大的一段距離。（以上內容轉載自黃若薇著作「沒有目的才有趣：非典型人生的100種可能」）

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