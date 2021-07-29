台新夢想家29日在制服組成員田壘親自出席展現高度簽約誠意下，跟彰化子弟兵王振原完成簽約加盟，不過第13順位選來的王偉丞，最後決定用個人生涯規劃為由，放棄加盟夢想家機會，目前王偉丞的名字有出現在SBL新人選秀會名單之中，是否選擇加盟SBL有待觀察！

以下是夢想家新聞稿內容，「福爾摩沙台新夢想家球團今（29）日宣布，已與本次於P. LEAGUE+新人選秀會第3輪選進之彰化子弟兵王振原完成簽約儀式，即日起正式加入球隊；第2輪選進球員王偉丞則因個人生涯規劃等因素，決定放棄本次加盟台新夢想家球隊之機會。

台新夢想家在22日PLG新人選秀會中，於第2輪第5順位選中後衛王偉丞，王偉丞為在地台中人，球團除看中他具有潛力的傳球視野與技巧之外，更秉持深耕在地的理念，期待能提供中部優秀球員發揮的舞台。在選秀會後，王偉丞即與球團討論其生涯發展與顧慮，並表示在經與家人充分討論後，決定放棄本次加盟機會。針對王偉丞之生涯規劃，台新夢想家球團表示將尊重其選擇，並衷心祝福他未來的發展一切順利，也期待將來能看到他於籃球路上持續拚戰。

王振原今日則已與台新夢想家制服組田壘完成簽約儀式，他表示簽約之後，真的意識到自己已經正式成為職業球員了！王振原提到，職業賽場的強度一定會與學生階段有很大的落差，未來除了跟隨球隊訓練之外，也會利用時間自主加強球技，並把握機會與隊上的學長們汲取經驗。台新夢想家制服組田壘也表示，期待他能夠持續保有新秀的熱忱與拚勁，迎接職業賽場上的新篇章！」