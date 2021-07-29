俄羅斯國防部向阿爾馬茲-安泰( Almaz-Antey)公司，訂購了 10 套 S-500防空系統。這代表俄S-500的性能得到認可，將逐步擔負俄羅斯的防空重任。

防衛世界(Defense World)報導，S-500又稱「普羅米修斯式」(Prometey)，是俄羅斯最新一代的防空系統，除了傳統的空防任務，也有反飛彈的性能。俄國國防部正式下單訂購10套，到 2022 年上半年度就可以陸續下部隊。

S-500 的國家試驗目前正在俄羅斯南部進行，消息人士補充說，這些試驗預計將在 2021 年底結束。

雖然S-500的測試還沒完成，但是俄羅斯軍方已相當滿意，飛彈防禦部隊司令謝爾蓋·巴巴科夫少將( Sergei Babakov)在接受《紅星報》採訪時表示，「在多項戰鬥發射試驗中，S-500防空系統都完成，並取得相當好的成果。」

消息人士還說，目前該系統是陸基防空，“如有必要，也可修改成艦用版本，為海軍艦艇布置新一代防空網。

S-500 的海軍版本可以遵循與 S-300 和 S-400 的發展模式，目前這兩型防空飛彈都在俄羅斯海軍服役。