新冠肺炎疫情持續延燒，「彭博」28日公布最新全球防疫韌性排名，榜單上53國，由挪威獲得第1名，台灣則由上個月的44名，小幅進步到40名，不過仍居防疫後段班。

在7月份的排名中，挪威因爲疫苗接種已經覆蓋近一半的人口，也幾乎沒有新的死亡數，邊境也放寬限制，因此被評選為第1名，瑞士、紐西蘭則緊追其後。上個月的第1名美國則因為疫苗接種停滯，Delta病毒讓感染人數上升，名次下滑。

「防疫韌性排名」評比項目分別為「疫苗接種率」、「封鎖嚴重性」、「航班載客力」與「已接種疫苗旅客自由度」4項。在4項指標中，台灣都比上個月進步，但仍維持在代表不好的「橘色」，儘管近日疫情趨緩，但在排名的評分指標下，名次僅從44名提升至40名。去年12月台灣在這個排行榜一度高居第2，但5月爆發本土疫情後，先是退至15名，6月又跌至44名

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著警戒降至二級，商業活動雖然逐步恢復，但人流還沒有回到疫情前的水準，為了協助上班族提升短期收入，1111人力銀行同步推出兼差打工專區及在家工作專區，協助疫情期間收入受到影響的上班族，降低衝擊。