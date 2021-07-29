近期有一名正妹YouTuber「NanaQ」分享自己極簡風生活方式，像是只有25件衣服、用清水洗澡或是上廁所不用衛生紙等等，超自律態度短時間讓她圈粉無數，豈料沒多久被網友抓包言行不一，導致粉絲相當失望；NanaQ今（29）日突然在臉書發道歉文，向愛自己的人和合作夥伴道歉，更透露親友怕她做傻事，面對質疑聲浪只說「不會否認也不會拒絕」。

從NanaQ在臉書和YouTube頻道的自我介紹，洋洋灑灑寫著，「我是一位沒有化妝品、沒有保養品、只用水洗澡、衣櫃25件衣服、鞋櫃4雙鞋子、注重健康、只喝無糖飲品、隨手做環保、嚴重極癖、不愛廢話的極簡主義者」，而透過她YouTube頻道的影片，甚至能看到她分享自己不用衛生紙，改用擦屁布，掀起熱烈討論，還有網友跟著效法。

NanaQ在YouTube頻道分享自己如何以極簡風過生活，短時間爆紅。(圖/ 摘自NanaQ YouTube)

因為極簡主義爆紅的NanaQ卻沒想到人紅就會被放大檢視，有網友在論壇《Dcard》發文質疑NanaQ的言行不一，從她3個多月前的影片挖出有使用過清潔用品、馬桶上也有衛生紙，還詳細分析時間脈絡，氣問「怎麼在短短7天之內養成擦屁布習慣呢」。

NanaQ短時間爆紅又立刻被爆料只是在賣人設，她的YouTube影片底下也出現大量批評言論，極簡形象徹底破滅；而一直未正面對此回應的NanaQ，今日突然在臉書發道歉文，把自己比喻成一隻蚯蚓，說她雖然不畏風雨，但還是為讓愛自己的人擔心感到抱歉。

儘管NanaQ道歉文中沒有明確指出道歉主因，但她透露自己把通訊軟體通知全部關閉，親友們都直接打電話關心，害怕她做出傻事，粉絲也會用寫信的方式鼓勵她；而最後她還是強調，會發生這些情形都來自於她的「一如既往」，更希望大家原諒她就是這樣的女生。

NanaQ臉書道歉全文：

#道歉文⠀

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我是蚯蚓，我不畏風雨，可還是讓你擔心了。對不起愛我的人，讓你從新聞上得知我的近況。對不起合作夥伴，讓你無辜的遭受波及。⠀

因為我的Line都不開通知，親朋好友很怕我看不到訊息，所以會直接打電話給我。我的IG私訊開了限制功能，因此沒辦法傳訊息給我的新朋友，會轉而用寫信的方式鼓勵我。⠀

我是蚯蚓，我失去了泥土，被拖到大馬路上曝曬時，雨滴濕潤了我的身子。我回不到泥土裡，於是雨滴帶我到草地說：「這裏或許你會喜歡」。⠀

每天收不完的關心與擔心，皆來自於我的⠀#一如既往⠀，有些人不好意思說，有些人則直接表態，不准我做傻事。再次說聲對不起，請原諒我就是這樣的女生。我不會否認也不會拒絕，我確實需要這場大雨，萬分的感謝是不夠的，既使你不跟我計較。所以我承諾你，未來會用更多的力氣愛你。⠀

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下輩子我可能還是條不起眼又柔軟的蚯蚓，而我希望你還能做我的雨滴。