台股飆萬八，各式簡訊、LINE推薦飆股詐騙案也激增！證期局副局長蔡麗玲29日指出，近期類似的詐騙、舉報案明顯較以往增加，光是2021年上半年金管會接到的詐騙檢舉案件就多達96件，不過，目前沒有投資人因此遭受損失，呼籲投資人在投資國內外有價證券前要「停、看、聽」以免受騙。

蔡麗玲表示，近期屢有投資人反映有接獲「電話、簡訊或LINE」推薦飆股、未上市(櫃)股票或邀請開立帳戶投資等陳情、舉報，她分析應是台股成交量擴大，行情也穩定、比較好的緣故。

對於防詐騙金管會是否有具體作為？蔡麗玲表示，證期局除了積極對民眾做教育宣導，證期局網頁上也有揭露各式非法態樣、案例。另外，投資人檢舉投顧、公司等非法業者名單也都在網頁上，供投資人提高警覺。她指出，警政署反詐欺專線165也有官網供投資人查詢。

蔡麗玲表示，對於非法「券商經營」，據證交法第175條規定可處二年以下有期徒刑、併科180萬元以下罰金；非法經營投信、投顧事業、銷售非法境外基金，據投信投顧法第107條，可處五年以下、併科100萬到5千萬元以下的罰金；非法期貨商經營，則依期交法第112條可處七年以下、300萬元以下罰金。

為強化投資人保護，金管會呼籲投資人在投資國內外有價證券前要停看聽，注意相關風險，並審慎確認所作的投資或交易係透過合法之金融機構進行，以維護自身投資權益，避免發生交易糾紛時，無法獲得保障。

蔡麗玲指出，投資人若接獲非法證券期貨業者電話、簡訊或LINE推薦股票等金融商品或邀請開立帳戶投資等情事，可檢具相關具體事證資訊逕向警政署反詐欺專線165或司法檢調機關提出檢舉，或提供金管會轉請檢調單位查辦。