金寧鄉長楊忠俊與為大家說英文故事的黃柏元小朋友、黃爸爸開心合影。（金寧鄉公所提供）

大、小朋友走進閱讀世界，分享閱讀求知的樂趣。（金寧鄉公所提供）

幫助小朋友養成閱讀好習慣，建築豐厚的知識城堡。金門金寧鄉長楊忠俊今天頒獎表揚熱心公益，協助推廣閱讀活動人士陳梓青、林妙娟、黃柏元、蔡美芬、賴佩岑、徐慧雯等人，感謝大家在建構金門閱讀島的努力奉獻。

金寧鄉圖書館在2019年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告中，獲得「人口2.2萬至3.7萬鄉鎮組」整體閱讀力第一名；2020年在「閱讀力分項表現績優城市」-「民眾每人借書數」鄉鎮市組又拿下全國第五名佳績，獲得教育部全國閱讀力的肯定和表揚。

獲獎人之一的陳梓青是伯樂出版公司董事，與崇德文教紀念館經理林妙娟是好友，2人捐贈圖書館書籍及推廣閱讀活動「愛上閱讀讀書會」。林妙娟更常回金門，邀請出書作者與讀者分享寫作心路歷程，並送書給參加讀書會的伙伴。

蔡美芬、賴佩岑、徐慧雯3人會利用假日為學子說中文故事，而年僅8歲準備升上國小二年級的黃柏元小朋友在假日為大家說英文故事，他在幼兒園時對語文的聽說就有特別的好奇，對外國人也不怕生，國小一年級時在外籍老師的指導，常常到圖書館玩讀一些英語的字卡書籍，吸收不少英文單字提升英語能力，在今年已經順利通過了小學英檢。

黃爸爸感謝金寧學區有一個極佳的圖書環境，可在金寧鄉圖書館找到許多閱讀資源，希望幫助黃柏元在9月的全民英檢通過初級考試。

鄉長楊忠俊表示，熱心參與推廣閱讀活動及利用假日為學子說故事的講師，讓金寧鄉的愛書人愈來愈多，未來在進一步充實圖書館館藏外，也希望藉由延攬各領域優秀人才組成「超級講師群」，讓閱聽的世界更加豐富多樣，大家一起分享閱讀的樂趣。