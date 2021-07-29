新竹縣29日0確診，由於部分行業陸續復工，並考量防疫有定期快篩需求，新竹縣長楊文科為了減輕民眾負擔，提出「企業振興免費快篩專案」，只要符合中央流行疫情指揮中心所規範的行業，即可至新竹縣衛生局網站預約篩檢，因資源有限，每人每周限約1次。

新竹縣累計110人確診，目前住院18人、出院81人，死亡11人。楊文科表示，因疫情警戒降級，指揮中心訂有教育運動等行業的從業人員，在首次回到職場提供服務前，若未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須有3天內的快篩或核酸檢驗陰性證明，且每3至7天要定期快篩，如幼兒園、托嬰中心、課照中心、補習班教師和工作人員、運動教練和防護員等。

為了降低民眾的負擔，新竹縣政府推出「企業振興免費快篩專案」，民眾可在預約後，攜帶健保卡依照時間、地點前往，全程須戴口罩、避免交談，預約諮詢專線為03-5518160分機258。

另外針對第4輪疫苗不夠的部分，楊文科也說，請預約成功的民眾放心，縣府會盡全力為大家完成接種，尚未預約到的民眾，也請在後續梯次開放時預約，只要疫苗足夠，新竹縣都會用最大量能服務鄉親。