準公共化幼兒園近8成！苗栗縣政府配合中央「0-6歲國家一起養」政策，積極招募私立幼兒園簽約，成為準公共幼兒園，110學年度共計有79間加入，縣長徐耀昌指出，8月開始，就讀準公幼的家長可每月再減少1000元學費，第二胎以上少更多，實質減輕家長負擔。

苗栗縣政府指出，當私立幼兒園與政府簽訂合作契約，成為準公共幼兒園後，家長僅須負擔如同公共幼兒園的學費，其餘費用由政府補助，除了使家長選擇更加多元外，也大幅減輕家庭的經濟負擔。

新學期即將開始，苗栗縣110學年度共有79間幼兒園加入準公共行列，約占全縣私立幼兒園的的8成，徐耀昌指出，從8月1日開始，第一胎子女就讀準公共幼兒園學費每月不超過3500元，第2胎不超過2500元、第3胎以上則不超過1500元，低收入戶、中低收免繳費用，實質降低負擔。

徐耀昌也說，申請成為準公共幼兒園，還可向中央申請設施設備充實修繕補助及獎勵金，另有親職教育及專業輔導的經費，安置身障幼兒還可申請教師助理員的鐘點費，低收、中低收幼兒參加課後延長照顧服務也可獲得補助，期望營造對幼兒更友善的環境。