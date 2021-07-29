女星王晴曾演出《世間情》、《甘味人生》等八點檔，因外型甜美而有「本土劇林志玲」封號，不時會在社群網站分享生活點滴，今（29日）她卻突然發文道歉，可眾人卻歪樓在她辣度破表的道歉照，直呼誠意滿出來了。

王晴29日突在臉書喊：「大家抱歉」，原來是她這兩天太忙了，沒辦法跟大家一起看奧運比賽、一起為選手加油，讓她深覺不好意思，並打氣說：「不管是贏或輸 都是選手們從小到大努力不懈的成果 所以都已經很棒了！運動員的精神真的很令人敬佩，不只是奧運 還有很多的比賽 選手們都在默默耕耘努力。」

王晴深U秀事業線，道歉誠意滿滿。（圖／翻攝自王晴臉書）

王晴雙球直接擺在桌上，讓網友歪樓一片。（圖／翻攝自王晴臉書）

王晴也有感而發說，認為運動員跟藝人有些地方滿像的，都是除了努力還要點天賦，有天才也有土法煉鋼，但都是要長時間練習才有機會讓大家看到精彩的表現，「站的上舞台的人絕不是僥倖，都值得我們的掌聲」，希望大家一起繼續為他們加油。

特別的是，王晴的道歉文裡還附上一系列自拍美照，只見她穿著黃色低胸背心，深U設計讓她露出胸前深邃事業線，傲人雙峰更是直放在桌上，有料身材藏不住，引來大批網友激動留言「這個道歉真是太有誠意了」、「我只看到桌子跟球」、「太有誠意了 原諒妳」、「你有想過桌子的感受嗎？」，讓王晴看了不禁直呼「又歪樓了啦！」