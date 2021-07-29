Sony Mobile全新旗艦手機Xperia 1 III，自發表以來就備受關注。早鳥預購期間銷售一空，限量版512G更是24小時內旋即售罄，成績亮眼。當前仍持續提供Xperia 1 III上市首購活動，2021年9月30日以前選購單機或是搭配優惠資費方案，上網完成登錄即可獲得Sony運動藍牙入耳式耳機。8月31日前至限定通路購機，再加贈1500元配件購物金或配件購物組，不僅如此，Xperia 1 III 更將於2021年8月開始，攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信推出優惠資費方案，還沒入手的索粉趕加快腳步！

Sony Mobile規劃的Xperia 1 III，「上市首購禮活動」，至2021年9月30日止，凡至全台各手機販售通路，包含實體門市、線上購機、電信通路，不論單機選購或是搭配優惠資費方案，選購任一款Xperia 1 III大師級5G旗艦手機，上網完成登錄即可獲得Sony運動藍牙入耳式耳機。若是在2021年8月31日前至限定通路包含: Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony直營店，以及Sony台灣官方購物網站、PChome購物、Yahoo奇摩購物中心、Momo購物網、蝦皮購物(Sony 官方授權旗艦店)、神腦線上、friDay購物等指定店家及通路購買，還可額外獲得1500元配件購物金或配件購物組。

Xperia 1 III帶來「極速進化 完美速拍」的攝影體驗，沿襲Alpha相機專業科技與蔡司光學專屬調校的獨家鏡頭，更打造「全球首創結合潛望式望遠變焦鏡頭及Dual PD感測器」的全新三鏡頭與四組光學焦段相機，全鏡頭升級支援「即時物件追蹤對焦」，同時強化每秒20張自動對焦自動曝光高速連拍」的低光源環境拍攝效果。

注入Alpha專業相機靈魂，研發「全新三鏡頭相機與四組光學焦段」，以16mm超廣角、24mm廣角以及70mm及105mm望遠鏡頭，為全球首創結合潛望式望遠變焦鏡頭及Dual PD感測器的智慧手機，捕捉每一個充滿情感與張力的畫面。

Xperia 1 III也是全球首款採用4K HDR OLED 120Hz螢幕更新率的智慧手機；遊戲增強器」新增全新深色背景強化功能、音效等化器、30秒回放錄製以及優化麥克風等，透過「H.S. 電源控制」功能，確保遊戲效能表現，同時延長電池壽命。可以全新360空間模擬音效、360實景音效、劇院級前置立體聲雙喇叭，帶來震撼音效品質。導入最新DSEE Ultimate數位音質還原技術，同時支援Hi-Res高解析音樂及LDAC高音質音樂無線傳輸技術。

Xperia 1 III中華電信方案。（Sony Mobile提供／黃慧雯台北傳真）

Xperia 1 III遠傳電信方案。（Sony Mobile提供／黃慧雯台北傳真）

Xperia 1 III台灣大哥大方案。（Sony Mobile提供／黃慧雯台北傳真）

Xperia 1 III 的12GB RAM/256GB ROM推出「消光黑」、「消光灰」、「消光紫」三種配色，參考建議售價為NT$36990元。12GB RAM/512GB ROM推出「消光黑」、「消光紫」二種頂配色，限量販售，參考建議售價為NT$39990元。Xperia 1 III自2021年8月開始，將搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信推出優惠資費方案，詳細優惠資費方案如上。