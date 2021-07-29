傳統旺季來臨，且新手機LCP及TWS耳機軟板開始出貨，PCB軟板廠台郡(6269)第3季營運展望樂觀，台郡財務長熊雅士表示，第3季生產產值將突破100億元水準，由於新手機LCP天線毛利率比一般產品佳，如果量如客戶預期不錯的話，對第3季毛利率是正面。

台郡今天舉行法說會，各產品出貨平穩，台郡第2季合併營收為70.52億元，季減1.1%，年成長7.5%，為歷年同期新高，單季合併毛利率為14.3%，季減3個百分點，年減5.7個百分點，營業淨利率為3.1%，季減3.8個百分點，年減7.2個百分點，稅後盈餘為1.18億元，季減77.2%，年減77.5%，單季每股盈餘為0.33元；累計上半年合併營收為141.82億元，年成長27.1%，合併毛利率為15.8%，年減4.4個百分點，營業淨利率為5%，年減4.6個百分點，稅後盈餘為6.34億元，年減28.8%，每股盈餘為1.79元。

熊雅士表示，下半年營運進入旺季，我們以多元化產品佈局策略來贏得客戶及市場後疫情科技趨勢需求，在去年超前部署的5G新技術將引領台郡進入下半年新手機5G LCP天線產品量產，同時今年下半年相較去年也將有新穿戴式產品量產，多元化產品佈局，將讓台郡今年營運再創高峰。

隨著新增美系客戶新手機LCP，以及穿戴產品TWS耳機軟板開始出貨，台郡預估，今年第3季整體生產產值將破100億元，且第4季亦有機會比第3季好。

蘋果日前表示，全球晶片短缺將波及iPhone生產，對此，熊雅士表示，第3季產值預估100億元已經充分考量包括貨運物流遲滯等不利因素在內，目前交貨也依照既訂時程交貨。

由於新增TWS耳機軟板天線及美系主要客戶新系列手機LCP高頻天線模組出貨，台郡預估，2021年天線模組占全年營收比重將提高到25%；在非手機產品部分，台郡應用於平板及NB的軟板及MPI軟板天線在客戶端採購片數數量及市占率有明顯增加，也是挹注今年下半年營收重要動能。

台郡今年第2季資本支出15.3億元，上半年實際資本支出達41.5億元，超越2020年全年，預估2021年下半年還有30億元資本支出，全年資本支出將達70億元以上；熊雅士表示，今年資本支出70%使用於兩岸購置設備的擴充產能案，後續台郡也還會有配合客戶發展模組化產品的新投資計畫提出。

熊雅士表示，台郡在數年前開始佈局進入新天線技術，同時蓋新廠來為新產品提供產能，熊雅士表示，我們樂觀認為今年客戶及市場將有強勁需求。在台郡兼具新技術新產能及有客戶需求條件下，相信今年開始將邁入先前投資佈局的開花結果期。