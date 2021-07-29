畢業季後就是求職旺季，企業也會趁此機會招募新人，但有網友在論壇上發文，在面試時常遇到被當炮灰的窘境，主管甚至坦承這個職缺是萬年職缺，讓他感嘆成了HR的KPI。

貼文曝光後，有不少過來人分享類似經驗，有人遇過同時段居然找了8個人面試，還有從外縣市專程面試，到現場才說不缺人，網友抱怨時間被浪費，甚至還有遇過推銷課程的企業，覺得自己被騙。

但也有人抱持不同看法，直言這是正常的情形，要網友平常心看待，當作累積面試的經驗，也有人分析可能是疫情的關係，因為疫情，讓企業重新盤點人力，原本徵才的職缺要重新評估，徵才才變得保守，其實人資願意花時間邀請面試，說不定是一個機會。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，每一次面試都是一個機會，應當要全力以赴，如果抱持可能被刷下來的心態去參加面試，對給予邀約的企業來說就是一種不尊重，長期開放的職缺除了表示企業可能需要的人力需求，也可能是為人才儲備做準備，藉由面試篩選人才，倘若接到邀約是心儀的職缺，建議仍然要充份準備，有條不紊的將自己的優點展現出來，或許能為自己創造好的工作機會，為了讓求職者可以胸有成竹的參與應試，1111人力銀行搜羅上萬筆面試經驗提供求職者面試的經驗參考。