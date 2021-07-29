東奧男子桌球單打準決賽中，台灣小將林昀儒與大陸樊振東大戰7回合後，樊振東以4:3險勝林昀儒晉級決賽。大陸球評指出，這是一場極為驚心動魄、非常有看點的比賽，樊振東是當今世界實力最佳球員，但林昀儒非常出色，相信將來也會是在歷史上留名的最頂級運動員之一。

這場男子單打桌球賽在大陸網上引起熱烈議論，許多人對來自台灣的桌球小將的球技與風采給予高度評價，雖然最後仍敗給實力堅強的樊振東，但場上多次給樊振東極大壓力，樊振東也贏得非常驚險。

大陸球評葉子盛表示，樊振東不論從任何方面，都是當世實力第一。林昀儒亦非等閒之輩，樊振東賽前對可能遇到的困難也是有準備的。因為林昀儒不久前才在T2上戰勝樊振東，那是計入國際乒聯積分的比賽，因此實力不可小覷。前面賽事打爆張本的達科，被林昀儒4比0帶走，讓樊林之戰更有看點。

樊振東實力居於世界最頂尖等級，但在對上林昀儒變化多端的球路時卻打得很辛苦，最後是紮實的基本功穩住局勢驚險獲勝。（圖／路透)

球評指出，林昀儒一向以敏捷輕快、思路活躍、反手犀利著稱，第一局果然給樊振東造成極大麻煩，直接拿下此局。他的發球變化多，長球偷得又快又低，嚴重限制了樊振東的上步擰拉。正反手中近台的加力爆撕爆摁的上臺率也極高，讓樊振東未完全適應，相持中經常找不到突破點。

第2局至第5局，雙方進入了白熱化肉搏戰。樊振東狀態回升，慢慢在長球對抗中取得上風，而林昀儒則一直保持反手的強勢，節奏也打得快，反倒顯得樊振東偏慢，樊振東雖比第一局好些，但仍打得不順暢，全靠基本功硬撐。

球評分析指出，林昀儒的正手是弱項，但打球思路很聰明，盡力不讓樊振東抓住，一旦被抓住那就搏殺一板。這種戰術讓樊振東在中間4局打得很艱難。第4局林昀儒增加了一些正手進攻的變化，起初的幾球改變球路加了旋轉，反而讓樊振東不太適應並失分不少，可見林昀儒雖未在賽制正規的國際比賽上勝過樊振東，但無時無刻不在嘗試著變化。

林昀儒在準決賽中打得非常出色，球評認為將來他會是在歷史上留名的最頂級運動員之一。（圖／美聯社）

此外，除了拼搏意志與技術，林昀儒心態持續穩定，平淡如水的表情頗有幾分魔王氣質。相比之下，樊振東心理狀態看得出有較大起伏，顯得比較緊張，讓許多感到擔心。到第6局樊振東大比分領先，士氣上來了，但卻在接下來的接發球中態度轉趨保守，此時林昀儒放手拼搏，殺了數球非常順手，士氣很快恢復，最後趁勢直衝拿下該局。

最驚心動魄的第7局中，樊振東打得比較順，林昀儒的搏殺氣勢終於稍有下滑，樊振東趁機取得領先，還好心理上沒有受到前一局影響，在局中均勢拉鋸中拿下關鍵分，最後獲得準決賽勝利。

葉子盛最後說，樊振東經受住了考驗，是否百煉成鋼還有待考驗，但是林昀儒打得真不錯，應該說是非常出色。相信將來也會是在歷史上留名的最頂級運動員之一，如果能把中台正手補上就更好了。