東京奧運羽球男單16強賽，中華隊「羽球王子」王子維16比21、14比21飲恨前世界球王、丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen）、無緣8強，賽後感嘆最後1分結束得不完美，期待下屆奧運再來。

雖然輸球，王子維認為自己整體發揮比昨天還好，只是可惜自己變化不夠多，速度也應該再打快一點，「特別是最後1分，結束的有點無言，可能是前一分打完地板汗水沒擦乾，我腳有點打滑跌了下去，來不及起身球就過來了，讓我只能趴著望球興嘆，真的可惜了，應該要多打幾分的。」

對於奧運初體驗，王子維說：「第一次奧運很不一樣！因為不像之前一般世界羽聯的巡迴賽每站賽事會每天連著打，奧運要先打分組單循環，同組另外只有兩個對手，第1場小組賽打完，休息了3天才迎來第2場比賽。」

王子維補充，因為羽球隊這次住在離比賽場館車程較近的飯店，但有抽空回選手村看看，還遇到男子柔道銀牌楊勇緯、射箭男團銀牌成員魏均珩、湯智鈞、鄧宇成，他笑說：「很開心看到其他中華隊選手贏得獎牌，讓我也好想要奪牌喔！有幸讓我遇到銀牌選手，下屆奧運我繼續拚吧！希望也可以站上頒獎台。」

王子維前天比賽後頸有點拉到，昨晚特地回選手村找醫師林瀛洲處理，他透露，醫師告訴他是脖子連接腦部的肌肉有點拉到，一直感覺好像有東西衝上來，「不過既然是後腦覺得不舒服，上場我就把這個問題『拋在腦後』，努力面對每1分，只是真的很可惜沒有多打幾分，再加油！」