隨著行動裝置普及，不少人喜歡利用社交平台在朋友圈曬恩愛，營造幸福的生活氛圍，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座卻不喜張揚，認為自己的幸福不需要攤在陽光下供人檢視，選擇低調度日。

天蠍座：

天蠍座的人神祕感爆棚，不喜歡將自己的生活與旁人分享，甚至連自己的真實情緒也不會輕易展現在外人面前，喜怒不形於色，即便有人試圖窺視他們的生活狀態，他們也絕對不會透露半分。

巨蟹座：

巨蟹座為人溫暖和善，不喜歡勾心鬥角，偏好單純的過日子，無論是家庭還是事業，他們寧願踏實經營，也不喜歡張揚，因為他們深知太過高調反倒成了外界八卦的焦點，就怕幸福稍縱即逝，不如安穩的過著自己的小日子就好。

金牛座：

金牛座的人務實沉穩，個性一向以低調著稱，無論是工作還是生活，他們都不喜歡張揚，更不會有在社交圈裡頭曬恩愛，或是炫耀任何物質生活的想法，畢竟日子過得如何，如人飲水，冷暖自知，不需刻意昭告天下。