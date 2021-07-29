美國空軍27日宣布，擔當該軍種「無人僚機」計畫先行者的首架XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人機，在完成4次試飛任務後，已決定被轉移到美國空軍國家博物館（National Museum of the United States Air Force）；該機於2019年首飛，曾在進行第3次飛行測試任務時遭遇事故而受損。

根據聲明稿，美國空軍研究實驗室（Air Force Research Laboratory）的工程師們負責進行準備，讓這架編號15-8001的XQ-58A成為博物館展示品，不過展出時間尚未確定。「自主式協同平台計畫」（Autonomous Collaborative Platforms program）總工程師哈特（Dave Hart）表示，將這架XQ-58A轉移到空軍博物館，有助於向世界「展示空軍研究實驗室的能力」。

不僅無人僚機概念將在未來「完全改變空中作戰模式」，如以1架有人戰機和3架無人僚機組成新的4機編隊等；哈特強調，XQ-58A也代表美國空軍於設計、開發、生產和操作無人機上的巨大變化，因為其從合約簽署到首飛僅用了2年半的時間。

XQ-58A由空軍研究實驗室和無人機製造商「克拉托斯」（Kratos）合作開發，於2019年3月首飛，目標是未來與「空中博格」（Skyborg）人工智慧（AI）系統整合，擔當能增強戰力但又可耗損的有人戰機輔助系統。不過首架XQ-58A在2019年10月進行第3次試飛時，曾於降落時因強風和著陸系統故障而受損，修復後2020年1月又進行了第4次試飛，之後就未再飛上天空。

新聞網站「The Drive」指出，美國空軍目前還擁有至少2架XQ-58A，另有至少9架仍在製造中；美國空軍公共事務官透露，該軍種決定將這架XQ-58A送進博物館，是因為繼續對該機進行升級或維護並不划算，也不符合該型機「可耗損」的原始設計目的。