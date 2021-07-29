劉姓男駕駛開黑色車在路口發生碰撞車頭損壞。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市28日晚間發生2車發生擦撞後，其中後1車偏離道路，衝進路邊民宅外鐵皮，所幸民宅無人受傷；據了解，事發當時，白色自小客車欲左轉軍福9路，與直行黑色自小客車發生碰撞，白車就地旋轉360度後衝向民宅，黑色車車頭毀，白色車體損壞，雙方酒測值零，車禍肇事原因仍待調查釐清。

警方指出，7月28日23時8分獲報，在北屯區軍福九、環中東路口有交通事故發生，1白色自小客車的27歲駕駛畢女，沿環中東路2段由軍福11路往軍福9路（北往南）方向行駛，行經事故地點欲左轉軍福9路，與對向21歲劉姓男駕駛黑色自小客車發生碰撞。

警方說，劉姓男駕駛當時沿環中東路2段由景賢路往軍福九路（南往北）方向直行與畢女車發生碰撞，碰撞後，白色車偏離道路，撞擊路邊民宅外之鐵皮。

警方指出，雙方駕駛經呼氣檢測，均無飲酒情事，皆為輕微擦挫傷，民宅無人受傷、屋外鐵皮遭撞損。車禍肇事原因進一步由交通警察大隊調查釐清。