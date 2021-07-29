自信除了要靠後天的磨練之外，跟先天的個性也有很大的關係，有些人天生就很容易建立自信心，不容易被挫折打倒，但有些人卻時常陷入自卑，懷疑自己的能力。搜狐命理專欄發文分享，巨蟹座、雙子座、金牛座和雙魚座的人很沒有自信，總是找不到自己的優點、覺得自己不夠好。

1、巨蟹座

巨蟹座的人大多數都非常沒自信，有時候總會懷疑自己，這也讓他們需要經常自我催眠，不斷說服自己是有能力的，儘管在外人眼裡看來，他們已經很優秀了，但巨蟹座還是很容易自卑，他們的身邊最好要有一個樂觀積極的人陪伴，隨時以開朗的情緒給予他們鼓勵。

2、雙子座

雙子座的內心十分敏感，對於四面八方傳來的資訊，不管好的、壞的他們都照單全收，所以他們經常會把自己偽裝成很優秀、開朗的樣子，但其實心裡非常害怕失去、害怕大家不理他們，於是更加努力地去爭取一些事情，並且常常需要在心裡安慰自己，並說服自己相信未來都會很順利。

3、金牛座

金牛座的人非常倔強，一生中總是在追求目標，但這也容易讓他們陷入疲憊，長期無法放鬆的狀態甚至會讓他們開始懷疑自己，無論如何都看不見自己的優點，但事實上，在這段堅持夢想的過程中，金牛座已經比大多數人都還要優秀，只要撐過眼前的難關，就能夠變得更加輕鬆且自信。

4、雙魚座

雙魚座的人其實能力非常不錯，但他們天生性格比較柔弱，渴望尋找到一個依靠，因此常常會陷入沒有自信的低潮，認為自己沒有任何優點，對於現狀也不滿意，只好不斷地追求更高的地位和財富，雖然這並非一件壞事，但雙魚座身旁的人都很不喜歡看到他們自卑的樣子，只要能夠改變這一點，雙魚座的人生就會擁有巨大的轉變。