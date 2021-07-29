看中「工作穩定」、「福利好」等誘因，不少人在一畢業或工作初期，就選擇考公職，求個安穩人生。有網友在PTT發文，以「40歲考國營或是公務人員來得及嗎？」為題拋出疑問，認為自己年紀不小了，想離職考公職妥當嗎，詢求大家的意見，引來諸多網友的回應。

這位網友寫到，由於不想待在血汗民營企業，有意轉考國營或公務人員。除了轉考公職的猶豫之外，他也透露目前有存款500萬元，應該可以讓他當個全職考生16年。不過，若花3~4年才考上，屆時都快44歲了，成本會不會太大？

對此，網友意見很「務實」。有人認為500萬可以拿來做其他運用，比方做投資、炒股，還有人說500萬元All in航運很快就翻身了。更謹慎一點的網友則提醒，現很多國營在基本上是公保，建議勞保和未來公保年資要考慮、想清楚。

另外，也有人鼓勵原PO勇敢向前衝，有人回應：「為什麼不行？都有人快50歲重返校園了」、「讀書永遠不晚，放心去考吧」、「看科系啊，有些國營超好考的」、「讀書永遠不嫌晚」。

1111人力銀行黃若薇表示，能在工作中有所發揮，並且薪資、福利在自己的接受範圍內，是多數人對理想工作的基本定義。建議無論是考公職、考國營事業，或者是進民營機構服務，都要認清自己所追求的目標為何，而非茫茫然跟著其他的人腳步一窩蜂的跟進。

想要轉考公職、國營事業或轉跳民間機構卻心存猶豫，可參考1111的面試經驗暨工作甘苦談，藉由眾人經驗助益自身。另外，對想進入的公司行號，或想應徵的職缺有各種疑難雜症，也可看看過來人經驗分享，做為參考依據。面對轉考、跳槽，還是工作低潮時，1111提供完善且豐富的資訊及網友回應，做為你勇往邁進職場的動力。