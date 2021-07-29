遠見雜誌今日發布2021年縣市長施政滿意度調查，台南市長黃偉哲施政滿意度達7成4，獲得4.5顆星評比，在六都排名第2，其中，觀光休閒方面滿意度82.6％，高居全台第2、六都第1；醫療衛生滿意度83.7％，是全台第4、六都第2；經濟與就業滿意度63.2％，為全台第4、六都第2，失業率更是六都最低。

黃偉哲謙稱，民調只是參考而已，「還是要把本務做好」，他強調，現今各媒體民調很多元，之前也有一些學者專家做過許多民調，他都當作參考，「推動市政還是照正常步調來推動」。

全台籠罩疫情，黃偉哲今年施政表現亮眼，尤其是觀光休閒滿意度82.6％，高居六都第1，經濟與就業滿意度也全台第4，遠見雜誌表示，在全台經濟飽受疫情衝擊之際，黃偉哲有此表現，相當不容易。

台南市政府去年在疫情影響下，率先推動「防疫安心上工」計畫，提供線上求職求才媒合，另在防疫措施下，辦理4場大型、2場中型就業博覽會及264場小型或單一徵才活動，提供6萬多個工作機會，降低疫情衝擊，增加民眾就業機會，去年失業率是六都最低，勞動參與率62.4％則是六都最高。

今年也已辦理1場大型就業博覽會，另有多場線上徵才，台灣5月陷入艱困疫情，勞動市場再陷動盪，市府改向中央爭取安心上工計畫共1323個職缺。日前最新公布今年上半年失業率，台南市3.9％，同樣為六都最低。