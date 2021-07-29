專挑雨天偷外勞電動車 新莊平頭毒蟲遭警逮（翻攝照片／戴上容新北傳真）

48歲謝姓男子染上毒癮，靠著自我摸索破解市售大陸製造電動車的構造瑕疵，當起電動車大盜，從今年5月份起陸續在新莊、桃園及樹林一帶偷竊外勞電動車，新莊警分局員警布線埋伏數月，26日晚間順利逮獲謝男，一口氣破獲至少6件偷車案，訊後謝男遭法院裁定羈押。

據了解，謝男與妻子離異後，獨自住在新北，因染毒缺錢動起歪腦筋，把心思擺在偷車上，他向警方供稱偷外勞的車，對方比較不懂得報案，才會讓他屢屢得手。

新莊警方表示，謝男專挑雨天行竊，他偷車時還刻意把車牽離原地，避免車主出現，轄區警方從5月份開始受理多件外勞報案，經過調閱監視器查緝發現偷車的都是同一名男子，偷車手法幾乎雷同，短短不到5分鐘就能將車偷走。

經警方調查，這些被偷的電動車都是大陸製造，車輛結構幾乎一模一樣，來台工作的外勞因薪資不高，買不起昂貴的國產機車，因此大多都是購買電動車代步，引起這名偷車賊的興趣。

監視器畫面拍下，謝男鬼鬼祟祟將一輛電動車牽到騎樓，他東張西望，確定沒人後，再用工具將電動車蓋板卸下，換上自備的蓋板，接著用鑰匙轉開鎖頭，輕鬆將車偷走。

26日晚上，謝男剛偷到一輛電動車後騎在新莊中港一路上，恰巧到新莊警分局中港所所長張謝佛帶隊巡邏，將謝男攔下後所長張謝佛一眼就認出他就是橫行新北的偷車賊，「找你很久了，一看就知道是你了」謝男被員警攔查，儘管失口否認，說電動車是他自己的，但員警根據被害人報案，發現他才剛把這輛車蓋板拆下換成自己的，才偷沒幾分鐘就被逮。

謝姓男子向警方表示，是透過自修具備基本電動車的結構概念，發現大陸製的電動車構造瑕疵，從五月份起他陸續行竊多輛電動車得手，還把贓車放到網站上當二手車販售，賺取不法利益；新莊警訊後將謝男依竊盜罪嫌移送法辦，遭法院裁定羈押。

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