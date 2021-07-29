日本東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診3865例，連3天創新高，沖繩縣新增392例也創新高紀錄。日本政府有意將兩地實施的緊急事態宣言延長。

日本放送協會（NHK）報導，東京都昨天首度單日新增破3000例，達3177例，今天確診病例數又再增加到3865例，連續3天創新高紀錄；另新增3例死亡。

東京今天確診病例數也較上週四增加將近1倍，疫情正以前所未有的速度擴大當中。

沖繩縣今天新增392例，也創下新高紀錄，並首度連續3天新增破300例，另新增2例死亡；原本的最高紀錄是本月27日的354例。

東京都與沖繩縣因疫情從7月12日起實施緊急事態宣言，原擬實施至8月22日，日本電視台報導，日本政府正研擬將實施期間延長。

時事通信社報導，東京都今天召開疫情監控會議，國立國際醫療研究中心醫師大曲貴夫指出，東京都正面臨前所未有的疫情爆發性擴大。

東京都醫師會副會長?口正孝說，緊急醫療體系已經開始緊繃，也可以說正在緊繃當中。