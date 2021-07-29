桃園市議會國民黨團提案、無黨聲援，日前通過普發市民現金5000元，外界普遍認為桃園市要開第一槍發現金了。但桃園市長鄭文燦28日澄清，以桃園市人口計算，普發5000元需高達114億元經費，並無足夠財源，若要大幅舉債發放，將要評估其合理性及可執行性。

由於許多桃園市民喜出望外，28日紛紛詢問選區民代，讓不少民代服務處電話接到手軟。前市議員王浩宇29日在臉書發文指出，「所有議員服務處都被打爆了，市府單位也接電話接到手軟，但就是沒有這5000元，因為根本不可能有錢發。」

桃園市議會7月27日在臨時會提出動議，建請桃園市長鄭文燦普發市民新台幣5000元，並經大會表決通過。對於議會提案通過，鄭文燦表示，市議會的提案，依法為建議性質，一般都會照案通過，通過後市府也會評估其可行性。每人發5000元，依據桃園市人口227萬計算，總經費高達114億元，桃園市並無足夠財源，若要大幅舉債發放，也要評估其合理性及可執行性。

目前桃園市政府網站上建置「勞工紓困專區」，彙整桃市與中央相關紓困補助計畫，提供有需要的民眾查詢。鄭文燦表示，市府會全力協助紓困方案的落實，從速、從簡、從寬完成，讓民眾有感。同時，推出減租減稅等紓困措施，針對無薪假員工及失業勞工，也有加碼的紓困方案，讓弱勢家庭可以渡過難關。

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