新冠肺炎疫情爆發，衝擊國內就業市場，許多新鮮人面臨「畢業即失業」的窘境，行政院雖已在紓困4.0計畫中，針對找到工作的青年，提供3萬元的就業獎勵金，但在職缺數量嚴重不足的情況下，光是「找到工作」就已成為難以跨越的門檻。國民黨、民進黨立委紛紛建議，除了就業獎勵金，也應發放「尋職津貼」，協助待業青年度過難關。

國民黨立委蔣萬安表示，今年疫情為就業市場帶來巨大衝擊，根據主計總處統計，上月失業率高達4.80%，創下近10年新高，其中20至24歲新鮮人更高達13.41%，7、8月又是應屆畢業生陸續投入職場的時期，失業情況可能更加嚴峻。

蔣萬安指出，像是新北市就業服務處，就有針對初次求職的青年，提供每月5000元、最高3個月1萬5000元的「尋職津貼」，而立法院法制局的報告，也提及「尋職津貼」的重要性，呼籲政府應盡速研擬相關方案，協助新鮮人安心求職、順利就業。

民進黨立委余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳亭妃、陳瑩、陳歐珀、陳秀寳及蔡適應日前也發布聯合聲明，建議政府應發放「尋職津貼」。聲明提到，應屆畢業生多是初次求職，不僅在求職過程中相對弱勢，部分新鮮人更有在外租屋等生活壓力，如今雖有「青年就業獎勵計畫」，但僅針對已就職且受雇180日者，無法為正在求職的青年救急。

聲明建議，應針對待業中的新鮮人，以參與就業諮詢、職涯諮商、就業研習、推介就業等就業輔導為發放資格，每月發放1萬元「尋職津貼」，最多發放3個月。聲明強調，政府應成為應屆畢業生找工作的後盾，陪伴他們度過最困難的時刻。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著國內疫情趨緩，許多企業也展開徵才腳步，求職者可趁此時調整好自身狀態，了解產業發展拓展職涯，善用合法管道如1111人力銀行網站、1111找工作APP等搜尋工作機會，1111亦推出在家工作專區以及兼差打工專區，提供在疫情期間收入受到影響的求職者搜羅相關工作職缺。另外，新鮮人在找工作的過程中，除了精進自身能力之外，還可透過1111的面試經驗暨工作甘苦談，汲取前人面試心得與經驗分享，快速掌握求職技巧，進而提高錄取率。