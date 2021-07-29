金賽綸、南多凜《優秀巫師賈斗心》一同抓鬼，戀愛線引期待。（愛奇藝國際站提供）

金賽綸飾演有女巫體質的高中生。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝《優秀巫師賈斗心》由「男神幼年專業戶」南多凜成年後首度挑大樑，搭檔《大叔》女童星暌違2年復出小螢幕的金賽綸，兩人合作抓鬼更點燃曖昧情愫，該劇29日中午於首爾舉辦線上記者會，包含導演朴浩真、南多凜、金賽綸、文成根、柳善皓與裴海善出席。金賽綸為收視成績立下公約，南多凜坦言擔任主演壓力大，導演朴浩真更透露拍第二季的可能性，他表示，除了驅魔題材，《優秀巫師賈斗心》更著重描述人性，是現在青少女的成長史。對於製作第二季他也大方承認，「心裡覺得必須要拍第二季，現在男女主角是學生，但未來會遇到更多問題，可以發展之後無窮無盡的新故事，如果這季獲得喜愛，我覺得第二季一定要拍！」

金賽綸在本月31號將過22歲生日，對於再度穿上高中制服演戲，她笑稱一點也不違和。時隔兩年再度回歸電視劇演出的金賽綸表示「雖然這是一個關於巫術的題材，但我對於其中人性、情感的部分很有共鳴，第一次看劇本時就被吸引了。」而該劇對於男主角南多凜來說也意義非凡，成年後首部擔任電視劇主演，對此他也坦言備感壓力，他也分享與大兩歲的金賽綸合作感想：「姐姐在現場很照顧我，再加上我們彼此工作成長背景相像，苦惱的事情差不多，因此片場聊了許多。」

在《優秀巫師賈斗心》預告中，可看到金賽綸和南多凜有場親密擁抱戲，導演朴浩真說：「擁抱場面是兩人關係越來越靠近的關鍵戲分，在拍攝現場，兩人真實的化學反應也獲得工作人員們的讚賞。」金賽綸許下收視公約，如果點閱創佳績，「會很開心到想跳舞」，她又說《優秀巫師賈斗心》畢竟是驅魔劇，希望能為觀眾送上幸運的符咒，上面還有所有演員簽名，大方送給觀眾。

另外，選秀節目《Produce 101》獲得高知名度的柳善皓，首次挑戰驅魔劇，角色居然不是人類，為了演好惡鬼，他不但拿出類似劇情的電視劇鑽研，還為了角色漂髮4次，頭髮很多都斷裂了，還噴了很多假血，可看得到他為角色的用心。

《優秀巫師賈斗心》講述金賽綸飾演出生就帶有巫師體質的勇敢率真高中生賈斗心，渴望平凡生活卻不可得，遇上南多凜飾演能夠看到惡靈的校園模範生羅宇秀，兩人不知不覺被捲入神秘事件中，展開一連串刺激冒險。