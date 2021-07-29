近期民眾踴躍施打新冠肺炎疫苗，現在卻傳出部分縣市的疫苗不足，只能宣布暫停接種，對此中央流行疾病指揮中心指揮官陳時表表示，8月4日將補發疫苗，並強調總量足夠。

疫苗要沒有了嗎？新北市傳出7月底將打完所有疫苗，8月1日至4日無疫苗，就連雲林縣政府也公告從7月31日至8月4日暫停接種，嘉義市同樣也發出公告暫停預約。這讓外界聯想難道之後都沒疫苗可供接種了嗎？

陳時中在記者會時表示，第4輪疫苗預約非常踴躍，不過日前購買的58.2萬劑AZ疫苗已經抵達台灣，1周後就可檢驗封緘完畢，分送給各縣市。目前已先將中央剩下約20萬劑AZ疫苗配發給地方政府，但部分縣市施打速度較快，有可能2天就會打完，指揮中心建議，地方政府可以考慮休息幾天，或是施打速度放寬鬆。

另外，陳時中被問到，未來是否有可能發生疫苗供應比不上施打速度，他回答「有可能」，同時提到3個關鍵點，民眾施打意願、接種量能及疫苗進貨時程是影響疫苗接種的3要素，前2項都沒問題，關鍵就在進貨量了，陳時中表示會盡量避免進貨有任何延遲。

目前台灣疫情警戒為降級不解封，部分公司為了員工健康，持續實施分流上班，在家防疫。對此1111人力銀行發言人黃若薇表示，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」及「雲端打卡模組」，其強大效能可為很多企業提供服務。另外，在還沒完全走出疫情陰霾期，有鑑於求職不易，亦推出在家工作專區以及兼差打工專區，建議在這段期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作等職務，先求有再求好，減低疫情影響收入。