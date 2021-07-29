經濟部頒訂「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」6月21日上路，彰化縣長王惠美29日舉辦線上說明會，指出至今申請納管2280家，核准1678家；臨時工場轉換申請特定工廠登記1514家，核准1481家，納管、改善計畫及特定工廠登記核准率全國第一。

王惠美表示，過去家庭即是工廠，創造台灣經濟奇蹟，彰化許多隱形冠軍就藏在農地上，如何讓企業繼續發光發熱，最重要是解決土地問題，去年3月20日特定工廠登記辦法發布實施，縣府前後舉辦10場說明會，今年6月21日經濟部發布實施相關細節，碰上疫情嚴峻，改用線上直播舉辦說明會。

王惠美表示，為了輔導申請，縣府經綠處及工策會成立單一窗口及輔導團，核准率7成4；臨時工廠轉核准率98％。特別提醒，申請納管，納管期限只到明年3月19日，用地變更申請期限至2032年3月19日，只有10年期限，未納管則無法進行土地變更。

對於環團抨擊未登工廠合法化吃掉農地，王惠美表示，中央開過幾10幾次會議才通過，有許多規範，不是沒有條件放寬，變更有許多配套規範，包括設置隔離綠帶和回饋金等，現階段重點要先納管，才能掌握黑數，對於防治汙染等，整體環境和土地規畫更合理。

縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平，彰化縣已有不少未登工廠合法化成功案例，秀水鄉台灣新銡利公司，專營各式水龍頭生產製造與外銷，合法化後來轉型觀光工廠，「全世界最大水龍頭」裝置藝術吸睛。

綠經處指出，申請編訂特定事業，包括最遲於2032年3月19日前提出用地計畫申請；申請前3年未有違反環保法規；設置屋頂型太陽光發電設備；建蔽率不得超過70％、容積率不得超過180％；回饋金分4期繳納；隔離綠帶上如有建物可延緩至取得使用執照前一次拆除的緩拆機制。