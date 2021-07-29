陸軍退役中將、前中華黃埔四海同心會會長羅文山，10多年前陸續收下香港學者、中共政協委員許智明及何姓民眾政治獻金共838萬多元，他還私吞其中100萬；一審判2年6月，二審考量他已返還100萬元且高齡85歲有心臟疾病，判2年可易罰金，檢提上訴，最高法院駁回定讞。

曾任陸軍官校教育長、裝甲兵學校校長兼指揮官、國防部常務次長、聯勤副總司令；並擔任國民黨任務型國代的羅文山，2007年到201 4年間擔任中華黃埔四海同心會會長。

判決指出，他明知許智明及何 姓男子是香港居民，卻違反規定在2008、2010及2012年間，共接受香 港居民、中共全國政協委員許智明2人共4筆政治獻金213萬5000元港 幣，約折新台幣800多萬捐獻給黃埔四海同心會的政治獻金，未在兩 個月期限內繳交監察院辦理繳庫。

曾3次匯款給羅文山的許智明，是香港凱富能源集團董 事局、中聯石油化工國際公司董事局、嘉浩集團、聯力集團主席，也是中共全國政協委員。羅將許所捐折合台幣100萬轉為本人名下定期存款，挪為己用。

檢方起訴後，一審台北地方法院依違反政治獻金法及業務侵占罪 ，將羅文山判刑2年半；二審台灣高等法院考量羅年歲已高且一生貢獻軍旅，侵占的100萬，在司法機關偵辦前已返還，中華黃埔四海同心會損失不重大，一審判決量刑過重。

高院認為羅文山坦承客觀事實，考量犯罪態度且患有心臟疾病等情狀，將他改判刑2年，可易科罰金，沒收中華黃埔四海同心會838萬5000元捐款、羅文山侵占款孳息1萬3110元。檢提上訴，最高法院駁回定讞。