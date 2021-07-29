經發局長張峯源訪廠新廣業股份有限公司、希華晶體科技股份有限公司。（台中市政府提供）

遠見民調台中「經濟及就業」滿意度進步最多，經濟指標蟬聯六都第一。（台中市政府提供）

《遠見雜誌》29日公布最新的「縣市長施政滿意度調查」，市長盧秀燕不僅成績逆 勢上漲，也是六都唯一滿意度與施政分數均上升者，其中，台中市施政面向的淨滿意 度，以「經濟與就業」滿意度53.7％表現進步最多，較去年成長5.6％；110年第二季七項 經濟指標，台中市皆為六都第一外，公司、商業登記家數、商登資本額成長三項更連續 五季穏居六都第一，在面臨新冠肺炎疫情嚴峻挑戰下，台中拚經濟的表現同樣亮眼。

經發局長張峯源說，市長盧秀燕的嚴密防疫政策得宜，加上台中市經濟成果亮眼，是此次縣市長施政滿意度上漲一大主因；此外，今年第二季七項經濟指標成績出爐，包括公司登記家數成長數、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數、新登記工廠家數、特定工廠與納管通過件數及投資台灣三大方案家數皆為六都第一，其中公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數更是 蟬聯五季高居六都第一。

張峯源指出，今年第二季雖受疫情影響整體消費信心，但在市府嚴密防疫下，企業生產如常，消費動能仍穩定成長，再加上全球COVID-19疫苗施打率提升，國際防疫封鎖措施放寬，經濟生產活動及國際產能需求回溫，而台中產業底蘊深厚，受惠中美貿易衝突訂單增加、台商回流擴大投資布局，加上企業看好台中人口紅利持續投資，台中經濟表現仍持續看漲。

經發局說明，台中市今年第二季經濟指標中，四項指標相較去年同期成長表現佳，七項 指標更奪下六都第一，包括公司登記實收資本額1兆9761億元，相較去年同期1兆8465 億元，成長率7.02％、公司登記家數成長4518家、商業登記家數成長4290家、商業登 記資本額則成長高達9.14億元。

另外，根據經濟部統計處公布的新登記工廠家數，自去年至今年5月，全台累計新登記工廠家數達1萬2269家，其中以台中2782家六都居冠，知名廠商包含台灣美光、大立 光、博大科技、汎德永業、全家便利等；特定工廠登記制度自去年3月20日起推 行至今已逾周年，市府積極輔導及轄內工廠大力配合下，截至今年7月23日止，累計受理案件達4646件，特定工廠登記及納管核准件數近3462件，全國第一。

經發局強調，根據投資台灣事務所最新統計資料顯示，經濟部「投資台灣三大方案」， 台中家數已達197家全國第一，投資金額超過2232億元、創造逾1萬6000個就業機會， 廠商投資擴廠需求不斷攀升，於遠見民調中反映台中市經濟與就業指標結果，在經濟強 勢發展下，台中市公司商業登記及資本額成長蟬聯六都第一。