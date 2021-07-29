不只新北市立聯合醫院三重院區爆出免預約就可以施打疫苗，新北市議員何博文今在議會總質詢爆料指出，板橋中英醫院也出現免造冊、未預約就能打疫苗的人潮，根本是台北市好心肝翻版。新北市長侯友宜回應，一切都按中央規定施打。

中英醫院聲明表示，醫院從5月26日起配合新北衛生局施打疫苗， 都按照中央疫情指揮中心和新北衛生局規定造冊，預約登記施打，今天是醫院體系內員工施打第二劑，同時也透過里長造冊名單中，協助長期到院看診的50歲以上病患施打。