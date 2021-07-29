板橋中英醫院爆免預約就能打疫苗 侯友宜：均按中央規定施打 18:122021/07/29 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜回應，疫苗施打一切都按中央規定。(新北市政府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不只新北市立聯合醫院三重院區爆出免預約就可以施打疫苗，新北市議員何博文今在議會總質詢爆料指出，板橋中英醫院也出現免造冊、未預約就能打疫苗的人潮，根本是台北市好心肝翻版。新北市長侯友宜回應，一切都按中央規定施打。 中英醫院聲明表示，醫院從5月26日起配合新北衛生局施打疫苗， 都按照中央疫情指揮中心和新北衛生局規定造冊，預約登記施打，今天是醫院體系內員工施打第二劑，同時也透過里長造冊名單中，協助長期到院看診的50歲以上病患施打。 新北聯醫爆免預約就能打疫苗 侯友宜回應了 沒預約也打疫苗 三重院區：符合資格 #醫院 #施打 #造冊 #新北衛生局 #中英 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投縣國、高中師尚未打疫苗 林明溱：開學前2周一定完成 17:142021/07/29 生活 第四輪疫苗還缺5萬劑 桃園衛生局：相信中央會配足 16:442021/07/29 生活 重考大學強碰疫苗接種怒控被迫放棄權利 教育局：可至唐鳳系統預約登記 13:342021/07/29 生活 疫苗不足 全台縣市暫停預約、施打一次看 11:162021/07/29 生活 公費疫苗預約63萬人登記 台南願打高端近5萬人 16:352021/07/29 生活 地方喊沒疫苗 陳時中揭原因：先挪去給這類人打了 14:212021/07/29 生活 日本研議公費接種納AZ疫苗 供40歲以上民眾施打 16:522021/07/29 健康 疫苗短缺部分縣市暫打疫苗 蘇貞昌籲按照預約系統順序接種 14:392021/07/29 政治 疫苗不夠各縣市跳腳 劉和然2點打臉中央：證明疫苗不夠 15:552021/07/29 生活 專案接種疫苗 中市議員各有考量 04:102021/07/29 地方新聞 台中市議會議員到場接種不多 以行政人員施打占大宗 12:582021/07/29 生活 生活熱門新聞 為何破70萬人願意打高端 網揭最關鍵原因：這一點有優勢 - 生活 382萬人還在等莫德納 名醫揭：235萬人都白等了 - 生活 桃園1確診 足跡有汽車旅館、五金百貨賣場 - 生活 堅持發「5倍券」不發現金？他揭背後關鍵原因 - 生活 普拿疼有3種 醫學系女大生曝服用法：多數人都吃錯 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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