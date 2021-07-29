福斯Q2轉虧為盈 上調全年財測 18:172021/07/29 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國福斯汽車業績報喜，在旗下奧迪（Audi）、保時捷（Porsche）等豪華廠牌及福斯財務服務（Volkswagen Financial Services）部門的帶動下，第2季由虧轉盈，稅後獲利50.4億歐元，去年同期虧損15.4億美元，營收由去年同期的410.8億歐元暴增達672.9億歐元。福斯也上修2021全年財測，營業銷售報酬率（operating return on sale）由前估值5.5％至7％區間，上修到6％至7.5％。 《國際產業》情勢好轉 諾基亞上調全年財測 《半導體》聯電法說釋利多 眾外資追捧 #億歐 #福斯 #全年財測 #上修 #轉虧為盈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》半導體領軍 日股收高 16:492021/07/29 財經 《國際產業》業績報喜＋上修財測 福特盤後揚漲近4％ 15:072021/07/29 財經 《國際產業》半導體神助 三星Q2財報呱呱叫 10:352021/07/29 財經 拜登又口誤 錯把歐巴馬說成川普 自嘲「弗洛伊德失誤」 16:502021/07/29 國際 《半導體》AMD助攻 祥碩漲停超車外資目標價 10:522021/07/29 財經 《國際金融》企業財報鼓舞 歐股生信心 10:012021/07/29 財經 超微看旺下半年 台積產能撐腰 04:102021/07/29 財經要聞 《國際金融》空巴和石油股點火 歐股衝新高 16:152021/07/29 財經 打房見效！上半年完銷案變少了 11:322021/07/29 財經 友達Q2大賺近200億元 創13年單季新高 07:172021/07/29 財經 《美股掃瞄》聯準會沒放鷹 標普反彈收平 08:532021/07/29 財經 財經熱門新聞 英特爾搶下訂單 就不要台積電？高通CEO回應了 - 財經 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 - 財經 航運老三遭凶狠虐殺 他竟喊3字頭天價 網爆內幕不單純 - 財經 台積電有危機了？英特爾曝光重要利多 - 財經 Nike、GAP恐沒衣服賣 美大咖求拜登捐疫苗給這國 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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