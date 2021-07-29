德國福斯汽車業績報喜，在旗下奧迪（Audi）、保時捷（Porsche）等豪華廠牌及福斯財務服務（Volkswagen Financial Services）部門的帶動下，第2季由虧轉盈，稅後獲利50.4億歐元，去年同期虧損15.4億美元，營收由去年同期的410.8億歐元暴增達672.9億歐元。福斯也上修2021全年財測，營業銷售報酬率（operating return on sale）由前估值5.5％至7％區間，上修到6％至7.5％。